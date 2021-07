"Wir sind voller Tatendrang"

Das von der Gießener Musikagentur O-Tone veranstaltete Festival "Piano Piano" findet bis einschließlich Sonntag, 18. Juli, statt. Die Bandbreite der Musik reicht von kammermusikalischem Jazz über Neo-Klassik bis zu brasilianischen und kubanischen Einflüssen.

Am morgigen Mittwoch (20 Uhr) gastiert das Jazztrio "Reis Demuth Wiltgen" im Wetzlarer Pianohaus. Höhepunkt des Programms ist am Wochenende das internationale Programm auf den Kirchenplatz in Gießen. Den Auftakt der "Opening Piano Night" übernimmt am Freitag der Finne Aki Rissanen (Piano solo) um 18 Uhr. Um 19.30 Uhr folgen Joo Kraus & Omar Sosa sowie um 21 Uhr Matthias Vogt (Piano und Keyboard solo). Die "Saturday Piano Night" startet um 18 Uhr mit David Helbock (Piano solo). Ihm folgt um 19.30 Uhr "Clajufro" mit Sängerin Juliana da Silva, Claudia Zinserling (Piano) und Angela Frontera (Percussions). Den Abschluss bildet um 21 Uhr die Formation "Triosence". Den Abschluss des Programms bildet am Sonntag die "Women Piano Night", die von der Musikschule Gießen & Lich (13 Uhr) und der Jazzinitiative Gießen (14 Uhr) eröffnet wird. Dabei wird das neue fünfköpfige Projekt "Reloaded" von Hans Kreuzinger sowie Burkhard Mayers und Helmut Fischers Orgeltrio zu hören sein. Johanna Summer (Piano solo) kommt um 18 Uhr auf den Kirchenplatz. Es folgt "Candour" mit Clara Haberkamp (Piano) und Lisa Wulff (Kontrabass, E-Bass, Gesang) sowie um 20.25 Uhr Annelie (Piano solo).

Tickets gibt es über Veranstalter O-Tone telefonisch unter 0641/9 48 89 32 oder über die Festivalseite im Internet: http://pianopianofestival.com/ (red )