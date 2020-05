"Wir wollen keine Notlösungen"

Jetzt teilen:

LESUNG FÜR KINDER Stadttheater-Schauspielerin Carolin Weber hat den Kinderbuchklassiker "Frosch und Kröte" eingelesen. Die drei gut 20-minütigen Folgen des munteren Hörstücks mit Musik von Volker Seidler werden an drei Vormittagen der kommenden Woche noch einmal kostenlos zu hören sein, und zwar am Montag (25. Mai, "Frühling"), Mittwoch (27. Mai, "Sommer") und Freitag (29. Mai, "Herbst"), jeweils ab 10 Uhr auf der Homepage (www.stadttheater-giessen.de) und der Facebookseite des Stadttheaters. So lassen sich die spannenden Abenteuer der tierischen Freunde dieses Vorleseklassikers um zwei unzertrennliche Freunde noch einmal erleben. (red)

Jetzt teilen:

giessen. Einen solchen Spielplan hat es in der langen Geschichte des Gießener Stadttheaters noch nicht gegeben. Denn längst ist nicht absehbar, welche Corona-Vorgaben gelten werden, wenn sich, beginnend mit Giuseppe Verdis Oper "Macbeth" am 5. September, erstmals wieder der Vorhang der großen Bühne öffnen soll. Dennoch legt das Haus nun einen gedruckten Spielplan vor, der alle drei Sparten Schauspiel, Musik und Tanz gleichermaßen abdeckt und für die Saison 2020/21 einen gewohnt vollen Programmkalender beinhaltet.

Derzeit lasse sich zwar noch nicht exakt abschätzen, wie viele Zuschauer im Großen Haus sowie in der kleinen taT-Studiobühne Platz finden werden, wenn es wieder losgeht. Und auch wie das Zusammenspiel der Bühnenkünstler angesichts von Abstands- und Hygieneregeln aussehen wird, ist nicht abschließend geklärt, erklärt Stadttheater-Intendantin Cathérine Miville beim Pressegespräch. Klar ist aber: Engen Körperkontakt wird es nicht geben. Weder zwischen den Besuchersitzen, noch auf der Bühne - ob es nun um die Orchestermusiker, um Tanz-Choreographien oder um Liebesszenen im Schauspiel geht. Dennoch habe man das Ziel, das Publikum mit ästhetisch ansprechenden Inszenierungen, Aufführungen und Konzerten zu überzeugen. Und so zeige auch das ab sofort erhältliche Programmheft "keinen vorläufigen, sondern einen ernst gemeinten Plan", betont die langjährige Hausherrin. Potenzial für spannende Bühnenkunst ist darin jedenfalls reichlich vorhanden.

Das Schauspiel eröffnet am 19. September mit dem Stück "Erinnya" des frisch gebackenen Kleist-Preisträgers Clemens J. Setz. Es entwirft das surreale Szenario einer nahen Zukunft und verhandelt das Thema Einsamkeit des modernen Menschen. Die zusätzliche Aktualität angesichts des allgegenwärtigen Social Distancing geben diesem "leisen Stück" eine doppelte Aktualität und machen es für die Intendantin zu einem besonders passenden Auftakt. Zu den weiteren Saisonpremieren gehören Heinrich von Kleists Lustspiel "Der zerbrochene Krug" (Premiere 9. Januar) in der Regie von Katharina Ramser sowie das schräge Musical "Monthy Python's Spamalot" (Premiere: 27. Februar), das von dem in Gießen wohlbekannten Komödienspezialisten Thomas Goritzki inszeniert wird. Es basiert auf der Filmkomödie "Die Ritter der Kokosnuss" und beinhaltet Songklassiker wie "Always look on the bright side of life". Spannung verspricht auch das Science-Fiction-Drama "Welt am Draht", das durch die Filmversion von Rainer Werner Fassbinder in den 70er Jahren bekannt wurde. Die Erfolgsstücke "Lazarus", "Der Vorname" und "Tartuffe" werden in Wiederaufnahmen zu sehen sein.

Im Musiktheater folgen auf Verdis "Macbeth" unter anderem am 19. Dezember die Premiere von Bellinis Oper "Zaira", der Operettenklassiker "Die Fledermaus" von Johann Strauß (Premiere: 31. Oktober) und die Oper "Brokeback Mountain" nach der Vorlage von Annie Proulx, die zunächst bereits für dieses Frühjahr geplant war. Bekannt wurde das Liebesdrama um zwei homosexuelle Cowboys auch durch die mit drei Oscars ausgezeichnete Verfilmung von Ang Lee. Opernintendant Gérard Mortier hat sie für die Bühne adaptiert, in Gießen wird Cathérine Miville inszenieren. Die beliebten "Schmachtigallen" kehren zudem mit der musikalischen Gruselkomödie "Das Vermächtnis" zurück. Premiere ist am 18. Oktober. Das erste Sinfoniekonzert steht am 15. September mit Werken von Schreker und Bruckner auf dem Programm des Großen Hauses. Außerdem verspricht die Intendantin "hochkarätige Gastsänger", die engagiert werden konnten.

Das Tanztheater startet am 10. Oktober mit dem Klassiker "Carmen" in einer Choreographie von Ivan Strelkin. Gießens Ballettdirektor Tarek Assam legt mit der Uraufführung von "Elektra", inspiriert von Jean-Paul Sartres Bearbeitung des antiken Mythos, eine eigene Arbeit vor (Uraufführung: 13. Februar), sein "Don Juan" steht zudem als Wiederaufnahme auf dem Spielplan im Großen Haus.

Zum Kinderprogramm der kommenden Saison zählt das Märchen "Zwei Tauben für Aschenputtel" nach den Brüdern Grimm, das am 23. November Premiere im Großen Haus feiert. Hinzu kommen die Neuproduktion "Ein König zu viel" für Kinder ab vier Jahren sowie verschiedene Wiederaufnahmen und das bekannt umfangreiche Begleitprogramm.

Cathérine Miville hat sich und ihrem Team zum Ziel gesetzt, trotz der Beschränkungen "gültige Aufführungen" anzubieten. Für die ästhetischen Lösungen müssten sich jetzt die Regisseure etwas einfallen lassen. "Wir wollen keine Notlösungen", betont sie. "Aber es wird natürlich anders sein." Gleiches gilt für die Kartenvergabe. Zunächst wolle man die vielen Abonnenten bedienen, deren Vorstellungen seit Mitte März ausgefallen sind. Zwar denke man daher auch über Doppelvorstellungen nach, dennoch bleibe nicht viel Spielraum, um die Aufführung einzelner Inszenierungen beliebig zu erhöhen. Da zudem weniger Sitzplätze zur Verfügung stehen werden, ist absehbar, dass Karten in der kommenden Saison ein rares Gut werden. "Einen freien Verkauf können wir nicht anbieten", bedauert die Theaterchefin. Was gleichermaßen heißt: "Als Abonnent hat man klare Vorteile." Hinzu kommt: Die ursprünglich vorgesehene Aboerhöhung wird für diese besondere Spielzeit 20/21 ausgesetzt.