Wird Gießener Sängerin die neue RTL-"Bachelorette"?

Lisa-Marie Watz wird als "Bachelorette" gehandelt. Foto: Rossi Mechanezidis/stolenmoments

GIESSEN - Nachrichten, die am 1. April die Runde machen, sind ja eher mit Vorsicht zu genießen. Aufmerksamkeit können sie dennoch generieren. So erntete ein am Donnerstagmorgen verfasster Facebook-Post der Gießener Rockband "April Art" ungläubige Kommentare - und vor allem jede Menge Lachsmileys. Zu einem - in Rot gehaltenen - Foto von Frontfrau Lisa-Marie Watz wird dort verkündet: "Nun ist es offiziell! Unsere Sängerin Lisa-Marie Watz wird die nächste 'Bachelorette'!" In der kommenden Staffel des RTL-Formats könnten die Zuschauer dann verfolgen, "wie sie mit ihrer frechen Art den Kandidaten den Kopf verdrehen wird". Dazu werden in dem Beitrag die offiziellen RTL-Seiten verlinkt.

Auf dem veröffentlichten Foto, das ursprünglich im Rahmen eines Corona-Projekts des Fotografen Rossi Mechanezidis entstanden ist, prangt ein schnörkeliger "Bachelorette"-Schriftzug sowie eine große Rose. Für die Rocker ist die gesamte Gestaltung wohl eher untypisch, ebenso wie die 35-Jährige mit ihren roten Dreadlocks eine ausgefallene RTL-Besetzung wäre. Die meisten der rund 60 Kommentatoren gehen daher - auch wegen des Bandnamens - von einem Aprilscherz aus. "Zum Glück ist heute der 1. April, das hätte Lisa-Marie nicht verdient", ist etwa zu lesen. "Lisa wird den Weicheiern die Leviten lesen", meint ein anderer User und versieht seinen Beitrag mit einem tränenlachenden Emoji. Sollte doch etwas Wahres dran sein, freuen sich Fans bereits, dass "endlich mal in der Show was Vernünftiges gesoffen und hoffentlich Shots anstatt Rosen verteilt werden". So richtig glauben will das aber niemand. Zu Unrecht?

Kein Dementi von RTL

Nachgefragt, ob es sich um einen Scherz handelt, versichert Bassist Nico Neufeld nämlich: "Nein, tatsächlich ist es kein Aprilscherz. Wir haben im Vorfeld mit dem Sender abgesprochen, dass wir es heute schon veröffentlichen, wegen der Doppeldeutigkeit und so größeren Wirkung." Lisa-Marie Watz selbst dürfe allerdings aus vertragsrechtlichen Gründen noch keine Interviews geben. Neufeld erzählt sogar, dass die geplante Teilnahme bandintern erst einmal für Streit gesorgt habe. Da der Auftritt in der RTL-Show aber eine Menge Aufmerksamkeit mit sich bringe, "und wir aktuell sowieso nirgendwo spielen können", sei die Entscheidung positiv ausgefallen.

Auffällig ist, dass - zeitgleich mit dem Facebook-Post der Band - auch auf der offiziellen "Bachelorette"-Seite eine neue Staffel angekündigt wurde. Ob dann die "April Art"-Frontfrau im TV auf Partnersuche gehen wird, wollte RTL auf Anfrage weder bestätigen noch dementieren. Ist also was dran? Aufgelöst hat "April Art" die Geschichte auch bis zum Freitagabend noch nicht. Ihre Reichweite sollte die Gießener Rockband durch das Posting aber auf jeden Fall gesteigert haben. Vielleicht liegt hierin auch der Hintergrund: Erst vor wenigen Wochen hatten die Musiker mit ihrer Single "Break The Silence" auf die prekäre Situation der Kulturbranche aufmerksam gemacht, die stark unter der Corona-Pandemie leidet.