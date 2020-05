"Wird keine Superbatterie geben": Einblick in Forschung an JLU Gießen

Hingucker: Felix Walther (links) und Dr. Saneyuki Ohno bei der 3D-Analyse einer Festkörperbatterie. Foto: JLU/Niggemann

GIESSEN. Das hörbare Rauschen von Lüftern, der überraschend fehlende Geruch von Chemikalien und in die Arbeit vertiefte Studierende oder Doktoranden, die zwischen verschiedenen Räumen hin- und her wandern: Diesen Eindruck erweckt die Laboratmosphäre in den Räumen des Physikalisch-Chemischen Instituts an der Justus-Liebig-Universität (JLU). In einem ziemlich großen Klimaschrank verwahrt, lagern Energiespeicher verschiedenster Art und Form, werden ständig ge- und wieder entladen. Hier findet die Batterieforschung von morgen statt.

Prof. Jürgen Janek und seine Arbeitsgruppe widmen sich in ihrem Forschungsalltag zahlreichen Projekten. Eines davon stellt die Beteiligung am Exzellenzcluster "Polis" des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und der Universität Ulm dar. Schwerpunkt: Elektrochemische Speichertechnologie oder für den Normalverbraucher: Batterien. Unter dem Titel "Energiespeicherung jenseits von Lithium" hat sich der Forschungscluster die Suche nach effizienteren und nachhaltigeren Speicherlösungen für die Elektromobilität sowie für die Lagerung von überschüssiger Energie zum Ziel gesetzt. Seit September 2018 koordiniert die JLU darüber hinaus den Kompetenzcluster "Festbatt" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), an dem bundesweit 20 Arbeitsgruppen an der Entwicklung von Feststoffbatterien mitwirken.

"Energieversorgung ist eine der zentralen Herausforderungen der Menschheit", ist Janek überzeugt. Als wissenschaftlicher Koordinator ist er neben der inhaltlichen Abstimmung unter anderem für die Organisation bundesweiter Treffen von "Festbatt", Vorstellungen des Projektes sowie der Kommunikation mit dem BMBF zuständig. Letzteres bezuschusst die Anstrengungen des Clusters mit 16 Millionen Euro. Eine Laufzeit von drei Jahren wurde bereits bewilligt, sechs Jahre sind insgesamt angestrebt.

Der dazugehörige Forschungsalltag an der JLU erscheint angesichts solcher Zahlen erstaunlich bodenständig. Janek beschreibt die Arbeitsweise seines Teams "wie eine kleine Forschungsfirma". Beschäftigt werden meist Masterstudierende und Doktoranden, deren Großteil des Tages von der Projektarbeit eingenommen wird. Die wissenschaftliche Realität sieht dabei, so Janek, "weniger glamourös" aus. "Dinge funktionieren oft nicht, wie sie sollten", stellt der Leiter des Zentrums für Materialforschung klar. Entgegen der allgemeinen Vorstellung würde die Arbeitsgruppe selbst keine Batterien anfertigen. Zu den Aufgaben der Forscher gehört vorrangig die Erprobung neuer Materialien, die Generierung frischer Ideen und nicht zuletzt die Veröffentlichung der gewonnenen Erkenntnisse in Fachzeitschriften. Ein großer Teil der Arbeitszeit findet im Labor statt, einen nicht zu unterschätzenden Beitrag vereinnahmt jedoch auch die unverzichtbare Büroarbeit für sich.

STUDIERENDE BERICHTEN ÜBER PROJEKTE . In dem Seminar "Forschung verständlich machen: Wissenschaft in der Tageszeitung" haben sich Studierende der Fachjournalistik Geschichte der Justus-Liebig-Universität (JLU) ein Semester lang mit den theoretischen und praktischen Herausforderungen der Berichterstattung über wissenschaftliche Vorträge und Projekte der beiden Gießener Hochschulen beschäftigt. . Zum Abschluss konnten sie sich dann selbst ein Thema suchen und ausprobieren, die jeweils ganz unterschiedlichen fachlichen Zusammenhänge anschaulich und verständlich aufzubereiten. . Auf der Hochschulseite des Anzeigers werden nun einige der dabei entstandenen journalistischen Texte vorgestellt.

Doch woran wird eigentlich konkret geforscht? Im Vordergrund steht die Chemie innerhalb der Speicherzelle. Diese soll mehr Energie speichern und wieder liefern können. Die Möglichkeiten der Elektrochemie haben grundsätzlich Grenzen, die aber praktisch noch nicht erreicht seien. Große Herausforderungen stellten im Moment die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Schnellladefähigkeit der Batterien dar. Vor allen Dingen Letztere sei für Batterien belastend, aber vom Nutzer gewollt. Zusätzlich bestehe der Anspruch der kostengünstigen Fertigung. Auch deshalb sieht sich die Forschung nach Alternativen zur herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterie um. Daher der Titel "Jenseits von Lithium". Es sei zwar genug des Elements vorhanden, irgendwann wird aber die Grenze des Machbaren, besonders in Bezug auf Energiedichte und Speicherkapazität, erreicht werden. Zudem könnte es auch billigere oder effektivere Alternativen geben, etwa durch den Einsatz von Natrium - einem Bestandteil von Kochsalz - anstelle von Lithium.

Durchbrüche in dieser Richtung seien jedoch schwierig öffentlichkeitswirksam zu vermitteln, da es sich immer noch um Grundlagenforschung handle. Forschung an sich sei ergebnisoffen, nicht zeitlich begrenzbar oder präzise vorhersehbar. Es gebe nicht immer einen klar erkennbaren Sofortnutzen. Deshalb sei auch jeder kleine Erfolg schon erfreulich, selbst wenn er nur aufzeige, dass etwas nicht funktioniert. Optimistisch merkt Janek an: "Man muss immer neugierig sein, was geht - oder was nicht geht."

Eine größere Errungenschaft hat die Arbeitsgruppe jedoch für sich zu verbuchen. Man habe erfolgreich Wege zur Herstellung größerer Mengen an Festelektrolyten gefunden und diese damit attraktiver für die Industrie gemacht. Feststoffbatterien, von denen man sich unter anderem eine bessere Leitfähigkeit erhofft, könnten so in Zukunft die herkömmlichen Flüssigbatterien ersetzen. Die Anwendung dieser Technologien werde sich vorrangig in der Elektromobilität finden, aber auch andere Verwendungsmöglichkeiten, wie die Zwischenspeicherung von Strom, sollen nicht aus den Augen verloren werden.

Die weitverbreitete und dominierende Lithium-Ionen-Batterie werde aber noch lange in Verwendung bleiben und in den nächsten Jahren zusätzlich verbessert werden. "Es wird keine Superbatterie geben", mahnt Janek, weswegen es sinnvoll sei, sich in alle Richtungen umzuschauen. Dazu gehörten auch andere Technologien, wie zum Beispiel die Brennstoffzelle, oder die Wasserspaltung zur Zwischenspeicherung von überschüssigem Strom.

Nicht zu übersehen ist die Batterie als ein Element der anhaltenden Debatte über Nachhaltigkeit und saubere Energienutzung. Dementsprechend ist Jürgen Janek auch die langfristige Entwicklung CO 2 -neutraler Technologien wichtig. Die Klimathematik habe die Elektrochemie in der Chemie wieder zu einem wichtigen Forschungsgebiet gemacht, weswegen es für Janek auch ein persönliches Anliegen ist, den gesellschaftlichen Fortschritt mitzugestalten. "Die Batterieforschung ist eine Facette einer grüneren Zukunft", plädiert er im Hinblick auf zahlreiche andere Möglichkeiten und Technologien, die die nächsten Jahre beeinflussen werden. Ob die Batterie im Bereich der Mobilität die alleinige Antwort ist und sich auch langfristig durchsetzen wird, könne auch er nicht mit absoluter Sicherheit beantworten - er ist aber zuversichtlich.

Philipp Janitz/Max Zimmermann