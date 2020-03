Wirtschaftliche Talfahrt verhindern

Jetzt teilen:

Giessen (red). Die heimischen Geldinstitute stehen ihren Kunden gerade in diesen Zeiten zur Seite. Das betonten die Sparkasse Gießen wie auch die Volksbank Mittelhessen. Die Sparkasse Gießen sei bereit, Unternehmen und Selbstständigen Unterstützung anzubieten, die von der Corona-Krise betroffen sind. Das solle helfen, eine wirtschaftliche Talfahrt in der Region zu verhindern. Über die Sparkasse Gießen sind Anträge aus der ersten Phase des Hilfspakets der Bundesregierung möglich, für das die KFW ihre bestehenden Programme erweitert. "Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu begrenzen und stehen unseren Unternehmenskunden zur Seite", erklärt Peter Wolf, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Gießen, in einer Pressemitteilung. Die KfW hat ihre bestehenden Programme für Liquiditätshilfen ausgeweitet, um Unternehmen den Zugang zu günstigen Krediten zu erleichtern. Darunter sind der KfW-Unternehmerkredit für Bestandsunternehmen, der ERP-Gründerkredit-Universell sowie der KfW-Kredit für Wachstum für größere Unternehmen.

Für alle Unternehmensgrößen führt die KfW in der zweiten Phase ein neues KfW-Sonderprogramm mit erhöhter Risikotoleranz ein. Dieses soll von Unternehmen in Anspruch genommen werden können, die durch die Corona-Krise in größere Finanzierungsschwierigkeiten geraten sind. Überdies wird die KfW für größere Unternehmen Direktbeteiligungen im Rahmen von Konsortialfinanzierungen anbieten. Auch für Selbstständige und Freiberufler hat die Bundesregierung inzwischen ein Hilfsprogramm angekündigt. "Hier geht es um Kundengruppen, bei denen vor allem Zuschüsse wirksam sind und mit Krediten nur im Ausnahmefall geholfen werden kann", so Sparkassendirektorin Ilona Roth. "Sobald wir dazu genaue Termine und Details kennen, werden wir darüber informieren."

Der Sparkasse Gießen sei es wichtig, dass die Hilfen möglichst schnell und wirksam bei den wirklich Betroffenen ankommen. Deshalb werde man die personellen Ressourcen des Hauses noch stärker bündeln: "Das kann dazu führen, dass wir auch einzelne Filialen schließen müssen. Dafür bitten wir dann um Verständnis", so Wolf.

Auch bei der Volksbank Mittelhessen greifen seit einer Woche Firmenkunden auf das Hilfsprogramm der KfW zurück. Doch auch darüber hinaus stehen den Unternehmern weitere Förderprogramme zur Verfügung. So hat das Land Hessen ebenfalls ein milliardenschweres Programm geschnürt und damit die Hilfe vom Bund aufgestockt. "Als Genossenschaftsbank fühlt sich die Volksbank Mittelhessen gerade dem regionalen Mittelstand verbunden. Daher stehen wir den mittelhessischen Unternehmen in jeder konjunkturellen Phase als starker und verlässlicher Partner eng zur Seite. Gemeinsam stehen wir diese Krise durch", betont Firmenkundenvorstand Rolf Witezek in einer Presseerklärung. Die deutsche Politik und die KfW haben gemeinsam mit der Kreditwirtschaft in der letzten Woche hart daran gearbeitet, die Kreditversorgung der Wirtschaft sicherzustellen - von kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zu großen Unternehmen. Ebenfalls haben sich alle Beteiligten dafür eingesetzt, dass auch sogenannte Solo-Selbstständige von den Hilfen profitieren müssen. "Innerhalb der ersten Tage sind bereits mehrere hundert Anfragen im zweistelligen Millionenbereich eingegangen. Die Nachfrage ist beeindruckend. Wir setzen alles daran, die Unternehmen schnell mit Liquidität und tagesaktuellen Informationen zu versorgen. Schlanke, sichere sowie automatisierte Prozesse und unbürokratische, schnelle Entscheidungen helfen uns dabei. Zudem stehen wir mit den Förderbanken in täglichem Austausch", erklärt Witezek. Neben der KfW sind auch Hilfsmaßnahmen der WI Bank sowie der Bürgschaftsbank Hessen angelaufen. Investitionen und vor allem Betriebsmittel können nun durch die Volksbank in einem zügigen Verfahren finanziert werden. Die Volksbank Mittelhessen hat hierzu eigens ein Tool auf ihrer Webseite eingerichtet.