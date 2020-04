"#WirvsVirus": Firma "milch & zucker" aus Gießen bei "Hackathon" dabei

"#WirvsVirus": das Team von "milch & zucker" bei einer Videokonferenz während des "Hackathons". Foto: milch & zucker

Gießen. Alle Großveranstaltungen werden aufgrund der Corona-Krise derzeit abgesagt - es sei denn, sie finden im Internet statt. Unter dem Motto "#WirvsVirus" lud die Bundesregierung zu einem Design- und Programmierwettbewerb ein. 42 000 Teilnehmer aus ganz Deutschland machten das Event zum "größten 'Hackathon' der Geschichte", wie es Kanzleramtsminister Helge Braun formulierte. Ziel war es, Lösungen für durch das Corona-Virus entstandene Probleme zu entwickeln.

Mit dabei: 30 Mitarbeiter des Gießener Unternehmens "milch & zucker". "Wir haben einen Link zu dem Wettbewerb im Netz gesehen und haben spontan ein Team zusammengestellt", berichtet IT-Projektmanager Thorsten Dlugosch. Gearbeitet haben alle Teilnehmer von zuhause. Oftmals sei eine Abstimmung telefonisch erfolgt. "Das entspricht unserem aktuellen Arbeitsablauf." Denn alle Kollegen sind im Homeoffice tätig.

420 Vorschläge

Am Anfang der Veranstaltung habe es zunächst technische Probleme gegeben, da die Organisatoren nicht mit so vielen Teilnehmern gerechnet hätten. "Es dauert eben, bis 42 000 Accounts eingerichtet sind", sagt Dlugosch. Insgesamt hatten die Organisatoren 420 Vorschläge, die im Vorfeld sowohl von der Bundesregierung als auch von Teilnehmern eingereicht worden seien, zur Bearbeitung ausgewählt. Diese wurden, geordnet nach Kategorien, in eine große Tabelle eingetragen.

Dabei reichte die Themenauswahl von der Organisation von Nachbarschaftshilfe über eine bessere Verteilung von Hilfsmitteln und der Erfassung neuer Infektionsfälle bis hin zur Stärkung psychischer Gesundheit in der Krise und der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. "Wir haben uns für das Thema entschieden, wie man kleine und mittelständische Unternehmen bei einer KfW-Antragsstellung unterstützen kann", berichtet Thorsten Dlugosch. Oftmals seien die KMUs mit dem Juristendeutsch schlichtweg überfordert.

Ziel von "milch & zucker" war es, eine Plattform zu schaffen, die auch eine spätere Auftragsbearbeitung erleichtert. Hierbei griffen die Experten auf "Jetbot" zurück, eine Künstliche Intelligenz, die auf Basis von gestellten Fragen die passende Antwort sucht. Beispielsweise, wie Unternehmen am einfachsten an Förderprogramme kommen. Erstellt habe man einen Protyp, der - wenn er bei der Jury gut ankommt - so umgesetzt werden kann. Die Teilnehmer mussten bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ein kurzes Video realisieren, das ihre Idee der Jury vorstellt. "Insgesamt durften wir bis 24 Uhr weiterarbeiten, um dem Produkt den letzten Schliff zu geben", berichtet der Projektleiter. "Um 23.55 Uhr waren wir fertig." Über den Youtube-Link https://www.youtube.com/watch?v=buweIETOqaI könne jeder abstimmen. Das letzte Wort hat jedoch die Jury.

Unterstützungsprogramm

In einer Mitteilung an alle Teilnehmer hieß es, dass bis zur Bekanntgabe auch feststehen werde, wie genau ein anschließendes Unterstützungsprogramm aussehen könne. "Der 'Hackathon' hat nicht nur viel Spaß gemacht, sondern war auch ein gutes Beispiel dafür, wie gut mobiles Arbeiten gelingen kann", unterstreicht Thorsten Dlugosch.