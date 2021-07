Wissenschaftler der JLU führen Wahlstudie durch

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Welche Parteien wählen LGBTIQ* bei der Bundestagswahl am 26. September? Welche politischen und gesellschaftlichen Themen beschäftigen sie und welche Themen sind wahlentscheidend? Am Donnerstag ist die LGBTIQ*-Wahlstudie zur Bundestagswahl 2021 gestartet, um diese Fragen zu beantworten. Die parteiunabhängige Studie wird von einem Team aus Wissenschaftler*innen der Justus-Liebig-Universität (JLU) in Kooperation mit dem Lesben- und Schwulenverband (LSVD) durchgeführt.

Sie richtet sich an LGBTIQ* in Deutschland – eine Gruppe in der Gesellschaft, die in den klassischen Wahlstudien bislang unter den Tisch fällt. Die Online-Umfrage ist seit dem 15. Juli für vier Wochen unter www.uni-giessen.de/lgbtiq-wahlstudie abrufbar. Ende August werden die Ergebnisse der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Umfrage ist anonym und es werden keine personenbezogenen Daten erhoben oder gespeichert. Die Durchführung dieses unabhängigen Projekts wird ohne finanzielle Unterstützung von Dritten realisiert. Die Wahlstudie gibt damit neue Impulse für politische Debatten und auch für die Wahlforschung. Ähnliche Umfragen hat das Forschungsteam bereits seit 2015 zu verschiedenen Wahlen in Deutschland und Österreich durchgeführt. An diesem innovativen Forschungsprojekt beteiligten sich damals bereits viele LGBTIQ*.