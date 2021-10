Wissenschaftliche Studie zur Bechterew'schen Erkrankung

Stangerbäder machen die Schmerzen für Bechterew-Patienten laut Studie erträglicher. Foto: Kusmierek

GIESSEN - Vor knapp zwei Jahren wurden Patienten, die an der Bechterewschen Krankheit leiden, eingeladen, sich an einer wissenschaftlichen Studie zu beteiligen. Über 40 Teilnehmer sind inzwischen dabei, berichtet die Gießener Ärztin Raphaela Gaudek. In einer Vorauswertung waren nach sechs Monaten signifikante Verbesserungen zu sehen, insbesondere wenn die Patienten hydroelektrische Bäder - Stangerbäder - erhielten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Spondylitis ankylosans, so der andere Fachbegriff für die Bechterewsche Erkrankung, kann schon in frühem Lebensalter beginnen, wird darin erläutert. Unbestimmte Schmerzen in der unteren Lendenwirbelsäule, im Iliosakralgelenk oder an anderen Gelenken können die ersten Hinweise sein. In vielen Fällen folgen Jahre der Unklarheit. Handelt es sich um "einfache" Rückenschmerzen, um eine chronische Überlastung oder um die Folgen eines Zeckenstichs, eine Borreliose? Eine sorgfältige Abklärung mit ausführlicher Anamnese, fachärztlicher Untersuchung, MRT oder Röntgenaufnahme, der Anstieg der Entzündungsparameter im Blut und zusätzlich der Nachweis des Antigens HLA-B-27 führen letztendlich zur richtigen Diagnose. Begleitet wird die Krankheit immer wieder von Entzündungen an anderen Organen wie den Augen (Iridozyklitis), dem Darm (Colitis) oder auch anderen Gelenken (Reaktive Arthritis).

Entzündungshemmend

Die Behandlung hat ihren Schwerpunkt in der medikamentösen Therapie mit entzündungshemmenden und schmerzreduzierenden Mitteln, beschreibt Gaudek. Der andere wichtige Fokus ist die physikalische Therapie. Gerade diese Anwendungen bringen den Patienten häufig wesentliche Erleichterungen in den täglichen Aufgaben, bei der Beweglichkeit und der Schmerzreduktion. Die regelmäßige Physiotherapie, die Gruppengymnastik, die Bewegung im Wasser - das tägliche und wöchentliche Training trägt enorm zum Wohlbefinden bei. Ergänzt werden diese Therapien idealerweise durch ausgewählte hydrotherapeutische Einzelanwendungen. Über Jahrzehnte gibt es Erfahrungen mit nachweislich schmerzlindernden und entspannenden Wirkungen von warmen und besonders hydroelektrischen Bädern - den Stangerbädern.

Vor zwei Jahren hatte auch der Anzeiger über eine wissenschaftliche Studie berichtet, die sich genau mit diesem Thema befasst. In zwei Behandlungszentren (Dickendorf im Westerwald und Gießen) wurden über 40 Bechterew-Patienten jeweils über einen Zeitraum von drei Wochen intensiv behandelt.

"Jeder Teilnehmer bekam fünf Mal pro Woche ein warmes Bad - die Hälfte der Teilnehmer mit Strom (Stangerbad), die andere Hälfte ohne Strom. Allerdings wussten die Teilnehmer nicht, ob sie ein Bad mit Strom bekamen oder nicht. Zusätzlich nahmen alle Teilnehmer an einem speziellen physiotherapeutischen Therapieprogramm für Bechterew-Patienten teil. Nach drei Wochen, nach drei Monaten und nach sechs Monaten wurde nochmals geprüft, ob das Behandlungsprogramm zu einer Erleichterung geführt hat", erläutert Raphaela Gaudek, die ihre privatärztliche Praxis in der Wilhelmstraße 4 betreibt. Unter dem gemeinsamen Dach befindet sich die Physiotherapiepraxis von Stephen Holt.

Jetzt berichteten die Studienleiter von einer Vorauswertung der Stangerbad-Studie: Nach drei und nach sechs Monaten war die Krankheitsaktivität insgesamt signifikant geringer als zu Beginn. Auch auf der Schmerzskala berichteten die Teilnehmer über weniger Schmerzen. Dies war besonders auffällig bei den Patienten, die hydroelektrische Bäder (Stangerbäder) bekommen hatten. Die Studienleitung liegt bei Prof. Uwe Lange. Er ist Direktor der Abteilung Physikalische Medizin und Osteologie sowie stellvertretender Direktor der Abteilung Rheumatologie und Klinische Immunologie an der Kerckhoffklinik in Bad Nauheim. An der Universität Gießen hat er eine Professur für internistische Rheumatologie, Osteologie und physikalische Medizin. Gemeinsam mit seiner Doktorandin, der Ärztin Raphaela Gaudek, führt er diese Untersuchung durch.

Die Studiendauer wurde wegen der Coronapause bis voraussichtlich Ende des Jahres 2022 verlängert. Um noch aussagekräftigere Ergebnisse ermitteln zu können, sollten insgesamt mindestens 60 Erkrankte an der Untersuchung teilnehmen. Es können also noch mindestens 20 weitere Patienten teilnehmen.

Interessierte Betroffene können sich unter folgender Telefonnummer detailliert informieren: 0641/49880040. Ansprechpartnerin ist Renate Holt. Kosten entstehen für die Studienteilnehmer nicht.