Wissenschaftliche Wurzeln an JLU

GIESSEN. Der Bundesrat hat Prof. Astrid Wallrabenstein von der Goethe-Universität Frankfurt einstimmig auf die frei gewordene Richterstelle des scheidenden Präsidenten Andreas Voßkuhle gewählt. Die Juristin hat ihre wissenschaftlichen Wurzeln allerdings an der Justus-Liebig-Universität (JLU). Denn die künftige Verfassungsrichterin war bis zum Jahr 2008 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der JLU, wo sie 1999 mit "Das Verfassungsrecht der Staatsangehörigkeit" bei Prof. Brun-Otto Bryde, der von 2001 bis 2011 ebenfalls Bundesverfassungsrichter war, promovierte. Im Jahr 2008 habilitierte sich Wallrabenstein an der JLU zum Thema Versicherung im Sozialstaat.