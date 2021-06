Wo gibt es zur EM "Public Viewing" in Gießen?

Jetzt teilen:

GIESSEN - Mit der Partie der Türkei gegen Italien wird im Olympiastadion in Rom am Freitagabend die in dieses Jahr verlegte Fußball-Europameisterschaft 2020 eröffnet. Festtage stellen die kontinentalen Wettkämpfe normalerweise sowohl für die teilnehmenden Nationen, als auch für die Fans sowie für die Kneipen und Biergärten dar, denn "Public Viewing" ist bei Fußball-Großereignissen mittlerweile praktisch nicht mehr wegzudenken. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie ist vieles anders, so auch in den Gießener Lokalitäten. Wie es in den nächsten Wochen um das gemeinsame Fußballschauen zwischen Hygienekonzepten und Abstandsregeln bestellt ist, dazu haben wir uns in der heimischen Gastronomie umgehört.

"Wir haben wohl die größte Leinwand in Gießens Biergärten, dazu eine mit toller Auflösung", wirbt Torsten Ströher, einer der Betreiber des "Apfelbaums" in der Ludwigstraße. Nach dem Austausch mit dem Ordnungsamt ist er optimistisch, dass dennoch Euro-Feeling aufkommen kann. "Wir haben zwar Sonntag und Montag Ruhetage, da uns auch noch Bedienungen fehlen, sonst bieten wir in unserem Biergarten aber Tische von zwei bis zu zehn Personen an. Wir haben zudem Platzeinweiser, die gleichzeitig auch ein wenig danach schauen, dass die Regeln korrekt umgesetzt beziehungsweise eingehalten werden", betont Ströher, der Reservierungen dennoch dringend anrät, da es nicht nur weniger, sondern auch nur Plätze an Tischen geben kann.

Wer die EM-Spiele verfolgen möchte, der kommt auch im "Elli's" im Riegelpfad auf seine Kosten: Neben den zahlreichen Flachbildschirmen im Innenbereich werden zudem im Außenbereich zwei Fernsehgeräte installiert. "In der Kneipe werden wir gut 40 Leute unterbringen können, im Biergarten rund 30, was den Vorgaben entspricht, da beispielsweise alle Gäste sitzen müssen und auch der entsprechende Abstand eingehalten werden muss", berichtet Stefan Hassler, der das Lokal zusammen mit seiner Tochter Elena betreibt. "Dennoch rate ich dazu, für einen Besuch auf jeden Fall vorab zu reservieren, vor allem am Freitag und Samstag oder natürlich bei deutschen Spielen. Bei anderen Partien könnte auch ohne Reservierungen etwas möglich sein."

Kein Fußball wird diesmal im "Bootshaus" in der gleichnamigen Straße zu sehen sein. Gleich mehrere Gründe sprachen letztlich aus Betreibersicht gegen die Ausstrahlung. "Es entstehen natürlich hohe Kosten, beispielsweise durch eine Leinwand, durch die Vorgaben wie die Abstandsregeln können wir aber viel weniger Besucher zulassen als gewohnt. Dadurch würde es aber dazu kommen, dass wir viele Leute heimschicken müssten, eventuell bräuchten wir Security, um einem Ansturm Herr zu werden. Wir haben zwar erst dazu tendiert, die Spiele zu übertragen, uns dann aber dagegen entschieden", lassen die Eren-Brüder wissen.

Fußball ja, Kopfstände dafür nein - für diese Vorgehensweise hat sich das "Ritzis" in der Ludwigstraße entschieden. "Wir lassen die EM-Spiele nebenher zum regulären Betrieb laufen, da wir nicht klar wissen, was erlaubt ist und was nicht", erklärt Juliane Färber, die die Sportsbar gemeinsam mit Sabine Dzierzewski betreibt. Reservierungen werden aber ob des großen zeitlichen Aufwandes nicht mehr angenommen. Sich frühzeitig vor den Partien im Biergarten einzufinden, wird daher empfohlen. "So können sich die Leute dann zugleich auch ihren Lieblingsplatz sichern", betont Färber. Und fügt hinzu: "Dadurch, dass es keine Stehplätze geben darf oder sich die Leute nach Toren oder Siegen auch nicht in den Armen liegen dürfen, ist das richtige Public-Viewing-Feeling, wie man es aus der Ludwigstraße kennt, leider ohnehin nicht zu erwarten."

Keine EM-Spiele werden wiederum in der "Strandbar" zu sehen sein; den Betreibern der Location am Neuen Teich ist die Situation aktuell nicht eindeutig genug geregelt. "Aufgrund der unsicheren Lage bieten wir - Stand jetzt - kein Public Viewing an, falls sich daran etwas ändert, werden wir darüber aber natürlich informieren", so Marcel Münch.

Im Juni noch gar nicht geöffnet hat das "Kaffee Wolkenlos" (KW), erst am 1. Juli fällt in der Kneipe in der Henselstraße der Startschuss. Grund dafür ist ebenfalls die Pandemie. "Es wird aktuell noch aufgehübscht und weitere Verbesserungen aufgrund von Corona vorgenommen", berichtet KW-Inhaber Haiko Schimpf.

Gleiches gilt im Übrigen auch für das "Sowieso", die Kneipe an der Ecke Liebig-/Frankfurter Straße öffnet ihre Türen auch erst am 1. Juli. "Zum einen werden bei uns noch Veränderungen vorgenommen, zum anderen wäre ich bis dahin dann auch komplett durchgeimpft und könnte mir tägliche Schnelltests sparen", berichtet Kultwirtin Britta Prell. "Ab dem 1. geht es aber gleich richtig los, ab diesem Zeitpunkt werden wir die Spiele übertragen. Ich hoffe sehr, dass wir dann auch noch die deutsche Nationalmannschaft zeigen können."

Sitzplätze begrenzt

"Bei uns laufen in beiden Lokalitäten alle EM-Spiele", berichtet Alisha Wutschka, Assistentin der Geschäftsleitung der "Brasserie zum Gambrinus" sowie der "Paprica Bar"In dem in der Frankfurter Straße gelegenen "Gambrinus" erwartet die Besucher eine große Leinwand und Specials wie der EM-Burger oder der EM-Cocktail. Letzteren gibt es auch in der "Paprica Bar" in der Friedrichstraße, als weiteres kulinarisches Special eine EM-Pizza. Gezeigt werden die Partien dort im Biergarten auf zwei großen Fernsehgeräten. "Es ist sicher ein wenig speziell in diesem Jahr, wir denken dennoch, dass die Leute bei uns auf ihre Kosten kommen können", betont Wutschka und fügt ob der nur in eingeschränkter Form vorhandenen Sitzplätze noch an: "Es wäre schon besser, wenn die Besucher ihre Plätze für die Spiele der deutschen Nationalmannschaft reservieren würden, bei vielen anderen wird das wahrscheinlich nicht nötig sein."

Im "Türmchen" am Kirchenplatz können Interessierte die Fußball-EM ebenfalls verfolgen, alle Spiele werden dabei auf einer großen LED-Wand live gezeigt. "Wir werden sehr auf die Hygiene- und die Abstandsregeln achten und den Bereich bei den deutschen Spielen extra umzäunen, um allen Auflagen gerecht zu werden. Bei den anderen Spielen werden wir den Andrang beobachten", so Inhaber Isa Bulut, der noch ergänzt: "Es wäre auf jeden Fall vorteilhaft, aufgrund der begrenzten Sitzplatz-Anzahl vorher zu reservieren."