Wo in Gießen überall Kohlendioxid entsteht

GIESSEN (red/fod). Ende August ging das vom Bund initiierte "Future Energy Lab" an den Start, das unterschiedliche Projekte verfolgt, die sich mit digitalen Technologien für die Zukunft der Energiewende befassen. Auch die Stadt Gießen und die Stadtwerke Gießen (SWG) sind Teil dieses Pilotierungs- und Vernetzungslabors. Gemeinsam mit weiteren Partnern verfolgen sie das Ziel, Kohlendioxid-Emissionen (CO 2 ) anhand einer virtuellen Karte öffentlich abzubilden. Im Rahmen des Vorhabens, bis 2035 ein klimaneutrales Gießen zu erreichen, "beteiligen wir uns an dem Teilprojekt 'CO 2 -Datendemonstrator'", erklärt Matthias Funk, Technischer Vorstand der SWG, in einer Pressemitteilung. Dahinter verberge sich die Idee, auf einer virtuellen Karte öffentlich sichtbar zu machen, "wo in der Stadt klimaschädliches CO 2 entsteht". Hinter dem Projekt stehen das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie die Deutsche Energie-Agentur (dena). Neben Gießen sind noch sieben weitere Städte beteiligt, darunter auch Dortmund, Chemnitz und Bottrop.

Partner aus der Energie- und Digitalwirtschaft erproben innovative digitale Technologien wie Blockchain, Künstliche Intelligenz und Big Data für konkrete Anwendungen. Mit dem Ziel, das Bewusstsein der Bürger für den Klimaschutz auf kommunaler Ebene zu stärken und das Konzept einer Energiedatenplattform im realen Leben zu testen. Mit Daten zu CO 2 -Emissionen beschäftigen sich die SWG bereits seit vielen Jahren, und das auch deshalb, weil sie in den regelmäßigen Energiebericht der Stadt einfließen. Matthias Funk ergänzt: "Als wir von dem dena-Future Energy Lab hörten, lag es für uns und den Klimaschutzmanager der Stadtverwaltung, Jonas Rentrop, nahe, mitzumachen und innovative digitale Technologien in der realen Anwendung zu testen. Schließlich hängt davon das Gelingen der Energiewende ab - auch im kommunalen Bereich."