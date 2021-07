Wo war der erste Standort der "Woscht Anna" in Gießen?

Auch heute noch gibt es leckere Bratwurst in Erinnerung an die "Woscht Anna". Symbolfoto: Scholz/Archiv

GIESSEN - In einem besteht zumindest Einigkeit: Ein Abstecher zum Bratwurst-Stand von Anna und Alfred Tributh hat sich immer gelohnt - egal, ob in den Abend- oder frühen Morgenstunden. Die Frage nach dem allerersten Standort in Gießen zum Auftakt des Comicrätsels hat sich allerdings als harte Nuss erwiesen. Denn natürlich war diese kulinarische Kultstätte, an der sich regelmäßig lange Schlangen bildeten, in all den Jahren sowohl am Stadttheater, als auch am Stadtkirchenturm und am Brandplatz zu finden. Und viele Gießenerinnen und Gießener verbinden damit ihre ganz eigenen Erinnerungen. Auch aus Zeitungsberichten, Dokumenten und Erzählungen, die das Stadtarchiv recherchiert hat, ergibt sich kein völlig eindeutiges Bild.

"Werte Kundschaft"

Klar ist wohl, dass die Anfänge dieser Institution definitiv nicht auf dem Brandplatz liegen. Dorthin zog Anna Tributh erst 1966 um - und zwar vom Berliner Platz. Jedenfalls informierte die gebürtige Berlinerin ihre "werte Kundschaft" darüber in einer Annonce. Grund war anscheinend der Bau der Kongresshalle. Das bedeutet: Am Stadttheater respektive in dessen Nähe muss sie also vorher schon ihre Gäste mit leckeren Würstchen und Hühnersuppe versorgt haben.

Doch hat hier auch alles begonnen? Wiederholt werden der Kirchenplatz und der Stadtkirchenturm als erste Verkaufsstation genannt. Wobei wiederum die Jahreszahlen für den offiziellen Start abweichen. Mal wird dieser auf 1958 datiert; an anderer Stelle ist davon die Rede, das "Bratwurst-Domizil" sei in diesem Jahr vom Kirchenplatz ans Stadttheater gewechselt.

Fakt ist: In einer Vereinbarung vom 1. Oktober 1955 mit dem Grundstücks- und Vermessungsamt wurde Alfred Tributh die Genehmigung erteilt, "auf dem städtischen Gelände vor der ehemaligen Stadtkirche aus seinem fahrbaren Verkaufsstand Würstchen und alkoholfreie Getränke zu verabreichen". Die monatliche Anerkennungsgebühr betrug 30 DM. Bereits zum 21. Mai 1955 war in den Zeitungen die Neueröffnung beworben worden. Das stieß kurz darauf auf Missfallen in der Bezirksstelle Gießen der Hotel- und Gaststättenvereinigung. Deren Geschäftsführer warf der Stadt vor, entgegen anderer Versprechungen diesen "Budenzauber" zu fördern statt einzudämmen. Dadurch machten sich "in unserer schnelllebigen Zeit [...] viele bequeme Menschen nicht mehr die Mühe, eine Gaststätte aufzusuchen".

Anna Tributh, die zunächst noch beim Film-Verleih "Constantin" in Frankfurt als Cutterin angestellt war, unterstützte ihren Mann anfangs nur an den Wochenenden, hängte den Beruf jedoch schließlich an den Nagel und stieg voll ins Bratwurst-Geschäft ein, das sie nach Alfreds frühem Tod im Jahr 1960 bis 1992 weiterführte. Danach übernahm Familie Zach-Zach, die ohnehin seit den 1950ern die Tribuths aus ihrer Metzgerei beliefert hatte, den Betrieb. Die "Woscht Anna" starb 2004 im Alter von 87 Jahren.

Zwei Bücher verlost

Es bleibt somit ein gewisser Interpretationsspielraum, was man nun als Ursprung der Original-"Woscht Anna" sehen möchte: den Stadtkirchturm oder das Stadttheater? Wir haben uns deshalb entschieden, beide Varianten in den Lostopf zu stecken und zwei Bücher zu verschenken. Gewonnen haben Gerhard Duske aus Gießen und Michaela Lindner aus Heuchelheim.

Beim zweiten Teil der Rätselreihe sind erneut Manisch-Kenntnisse gefragt. Drei Bilder stehen für drei Antwortmöglichkeiten, eine ist korrekt. Die Auflösung erfolgt am 5. August. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir ein Exemplar des Buches "Latscho Gießen. 100 Gründe, diese Stadt zu lieben" von Andreas Eikenroth und Katrina Friese, jeweils signiert mit einer kleinen Zeichnung.

Wer teilnehmen möchte, kann dies bis Mittwoch, 4. August, um 15 Uhr tun. Die Antworten können per E-Mail an stadt-ga@vrm.de, per Fax an 0641/9504-3411 oder per Post an Gießener Anzeiger, Stadtredaktion, Am Urnenfeld 12, 35396 Gießen, geschickt werden. Ganz wichtig: Die komplette Adresse bitte nicht vergessen.