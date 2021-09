„Woche bürgerlichen Engagements“

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Wie jedes Jahr im September bietet die bundesweite „Woche des bürgerschaftlichen Engagements“ auch in Gießen spannende Veranstaltungen. In einem Online-Seminar zeigt Sabine Köhler-Lindig von Fabrik19 am Dienstag, 14. September, von 18 bis 19.30 Uhr, wie am Beispiel der Giessen App Vereine kostenlos und effektiv ihre Öffentlichkeitsarbeit gestalten können. Neben dem eigenen Auftritt können die Vereine und Projekte aus und um Gießen ihre Neuigkeiten und Veranstaltungen über die App veröffentlichen.

Einen Tag danach, am 15. September, ab 15 Uhr lädt das Freiwilligenzentrum zu einem Engagement-Spaziergang mit dem Mitarbeiter Mohammed Alhage ein. Der Spaziergang soll insbesondere neu in Gießen lebende Menschen ansprechen. Es werden Projekte vorgestellt, bei denen man freiwillig mitarbeiten kann. Den Abschluss bildet am 17. September ab 18 Uhr die Veranstaltung unter den Titel „Gesetzliche Betreuung: Unterstützung für Erwachsene“. Wenn Erwachsene psychisch krank sind oder eine Behinderung haben und sich nicht mehr um alles selbst kümmern können, kann eine gesetzliche Betreuung vom Gericht bestimmt werden. Es werden die Folgen erläutert und wie und wer diese gesetzliche Betreuung übernehmen kann, das Ganze praxisnah und in einfachen Worten. Die Zielgruppe sind interessierte Familienangehörige, Betroffene und Interessierte an einem Ehrenamt.

Für die vom Freiwilligenzentrum Gießen im Rahmen der bundesweiten „Woche des bürgerschaftlichen Engagements“ angebotenen Veranstaltungen bitte zeitnah anmelden unter info@freiwilligenzentrum-giessen.de. Der Link zum Online-Seminar und weitere Informationen werden nach Anmeldung per E-Mail versandt.