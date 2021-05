Woche derKlimabildung für alle

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die bundesweit vierte "Public Climate School" findet vom 17. bis 21. Mai statt. Dabei zeigen "Students For Future"-Gruppen aus ganz Deutschland, wie sie sich die Bildung der Zukunft vorstellen: Interaktiv, innovativ und interdisziplinär. Im Vordergrund stehen dabei besonders Themen der nachhaltigen Entwicklung und Aspekte der Klimagerechtigkeit. Die Veranstaltung ist zudem Teil der BNE-Wochen - Bildung für nachhaltige Entwicklung - der Deutschen Unesco- Kommission, die den ganzen Mai über stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ziel der "Public Climate School" ist es, auf das Ausmaß der Klimakrise hinzuweisen, Handlungsoptionen aufzuzeigen und einen Wandel voranzutreiben. Denn schon heute bedroht die Klimakrise die Lebensgrundlage vieler Menschen. Mit unserem Angebot richten wir uns an die gesamte Bevölkerung. Vom Schulprogramm, über Podiumsdiskussionen bis hin zu Workshops und Poetry Slams bieten wir ein breites Repertoire an Programmpunkten, die über den ganzen Tag verteilt stattfinden. Klimabildung geht uns alle etwas an.

Auch die Ortsgruppe Gießen beteiligt sich an der Kampagne. Neben der Übernahme von verschiedenen Universitätsveranstaltungen werden Interviews mit Expertinnen und Experten für die sozialen Kanäle geführt und außerdem eine Mahnwache mit Kundgebung organisieren. Diese wird am Samstag, 22. Mai, ab 12 Uhr, stattfinden. Verschiedene Menschen (unter anderem von Scientist For Future) werden diese Versammlung mit Vorträgen füllen.