Woher bekomme ich Fördermittel?

GIESSEN - Das Freiwilligenzentrum Gießen bietet am Dienstag, 27. Juli, ein Online-Seminar zur (Corona-) Fördermittelakquise an. Betrachtet werden Webseiten kommunaler, landes- und bundesweiter Förderinstitutionen. Es wird aufgeführt, wo und wie man Informationen zu aktuellen Fördermaßnahmen findet und auf was man dabei achten muss.

Weiterhin werden „Suchmaschinen“ zu Subventionen vorgestellt, in denen man gezielt Maßnahmen nach Genre oder Antragsberechtigten filtern kann. Explizit wird an Beispielen das „Kleingedruckte“ in Form von FAQs und Richtlinien aufgezeigt, durch die man erkennt, ob und unter welchen Bedingungen man Chancen oder Berechtigung auf finanzielle Förderung hat.

Weiterbildung

Der Schwerpunkt liegt dabei auf Akquise für Vereine aus dem Kulturbereich. Referent ist der Urbanautik-Beauftragte Wolf D. Schreiber. Er informiert in der Zeit von 17 bis 19 Uhr. Eine Anmeldung ist notwendig info@freiwilligenzentrum-giessen.de. Aktive oder künftige freiwillig Engagierte können sich beim Freiwilligenzentrum weiterbilden. Das Freiwilligenzentrum ist die lokale Anlaufstelle des Hessischen Qualifizierungsprogramms für Ehrenamtliche. Das Programm bietet unterschiedliche seminare und Vorträge für Interessierte an. Auch kann man eigene Themenwünsche vorbringen. Wenn mindestens sieben Personen zusammenkommen, können auch individuelle Schulungen zu „Ihren“ Themen für Ihren Vereine oder Ihre Gruppe organisiert werden.

Weiter Informationen auf der Homepage: https://freiwilligenzentrum-giessen.de/unterstuetzung/weiterbildung.