Wohin am Wochenende? Ausflugstipp der Gießen Marketing

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das Areal Kloster Arnsburg bei Lich ist immer einen Ausflug wert. Warum nicht per Rad einmal dorthin fahren? Die Gießen Marketing GmbH empfiehlt folgende Route:

Die rund 38 Kilometer lange Rundtour startet am Berliner Platz und führt Richtung Alter Friedhof und die Licher Straße hinauf. Ab der Vitos-Klinik führt der ausgeschilderte Radweg weiter nach Fernwald in den Ortsteil Steinbach. Man muss ein bisschen in die Pedale treten, denn der Radweg, der parallel zur B457 verläuft, steigt leicht an und zieht sich ordentlich.

Leichter Anstieg

Ab Steinbach kann man sich dann erholen, denn es geht bergab. Nach der Ortsdurchfahrt Steinbach fährt man entspannt die alte Gießener Straße entlang durch den malerischen Wald und landet schließlich beim Licher Waldschwimmbad.

Weiter geht's durch den Licher Stadtverkehr Richtung Kloster Arnsburg. Wer möchte, kann in der Altstadt eine Pause einlegen. Viele schmucke Fachwerkhäuser laden zum Spazierengehen ein. Lich ist außerdem für sein Kino Traumstern bekannt, das schon viele Preise für sein hochwertiges Programm eingeheimst hat.

Die Beschilderung Richtung Kloster Arnsburg ist an der Haupstraße leicht zu finden. Vorbei an Hofgut Kolnhausen und dem Golfplatz erreicht man nach einigen Kilometern schließlich die Abzweigung zum Kloster Arnsburg. Für Familien ist der vorgelagerte Tierpark Klosterwald ein Ausflugstipp. Alpakas und Parmakängurus sind dort unter anderem zu beobachten.

Kriegsgräber und Kunst

Die Klosteranlage selbst, deren Ursprünge auf das 12. Jahrhundert zurückgehen, liegt malerisch im Grünen. Einkehrmöglichkeiten gibt es dort auch. Teile des Klosters können gegen ein kleines Entgelt besichtigt werden. Eine Besonderheit ist die Kriegsgräberstätte auf dem Klostergelände, wo 453 Tote ruhen, die im oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ums Leben kamen. Auch eine Kunstgalerie ist auf dem Areal beheimatet.

Für den Rückweg kann man die Bahn nutzen, der Bahnhof Lich ist vom Kloster etwa 15 Minuten entfernt. Von hier fährt etwa stündlich ein Zug direkt nach Gießen.

Wer noch fit ist, kann den Heimweg auf einer anderen Strecke antreten: Ist man wieder auf dem Radweg an die Hauptstraße zurückgekehrt, folgt man nun der Beschilderung Richtung Dorf Güll. Weiter geht es dann über Felder und durch die Pohlheimer Stadtteile Grüningen, Garbenteich und Hausen. Unterhalb des Schiffenbergs am Bestattungswald führt der Rad- und Fußweg schließlich wieder nach Gießen hinein. Der Radwegebeschilderung Richtung Innenstadt folgend, landet man nach rund 38 Kilometern wieder am Berliner Platz.