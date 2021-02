Am Anfang war es still: Dekan André Witte-Karp spricht zum Gedenken an die Opfer von Hanau. Screenshot: Leyendecker

GIESSEN - Noch rund drei Wochen bis zur Kommunalwahl und doch ist alles anders als sonst. Die Jugendwerkstatt Gießen gGmbH lud daher zu einer digitalen Podiumsdiskussion fünf Parteien und ihre Vertreter ein. Pfarrer Gabriel Brand führte durch den Freitagabend. Astrid Eibelshäuser (SPD), Dr. Klaus Dieter Greilich (FDP), Ali Al-Dailami (Die Linke), Martin Schlicksupp (CDU) und Gerda Weigel-Greilich (B90/Die Grünen) waren der Einladung der Jugendwerkstatt gefolgt und diskutierten gemeinsam rund 90 Minuten lang. Der Abend begann mit einer Schweigeminute für die Opfer des Anschlags in Hanau vor einem Jahr. Der evangelische Dekan in Gießen, André Witte-Karp, hielt im Anschluss eine kurze Ansprache, bevor die Diskussion begann.

Pfarrer Brand stellte die Frage: Wohin steuert Gießen? Das Stichwort Rassismus ist für Eibelshäuser und Al-Dailami eines der großen Probleme der Stadt. "Wir müssen den Rassismus in allen Formen bekämpfen. Wir brauchen ein Klima des Respekts", so die Sozialdemokratin. Der Linken-Politiker ergänzt, man müsse eine "klare Kante" gegen Rassismus zeigen. Für Weigel-Greilich stehen die ökologische Zukunft und die Klimaneutralität im Vordergrund. "Was wir anders machen sollten, das wissen die meisten ja", so die Stadträtin. Schlicksupp hingegen verlangt, dass man wieder miteinander "ins Gespräch kommen müsse". Für Greilich steht die Pandemie im Vordergrund. Es sei notwendig, dass man die "alten Freiheitsrechte nach Corona" wiedererlange.

Alle eint das Thema Bildung als Schwerpunkt. Moderner müsse es werden, meinen Schlicksupp und Greilich. Weigel-Greilich und Eibelshäuser ergänzen, dass die Kinder- und Jugendförderung in erster Stelle stehen müsse. Man müsse die Digitalisierung der Schulen weiter vorantreiben, so die Politiker übereinstimmend. Hier hakt Pfarrer Brand ein und fragt, was es denn brauche, damit man sich in Gießen wohlfühle.

Auch hier wird deutlich, dass die Positionen in eine gleiche Richtung gehen: Die CDU möchte die Milieus aufbrechen, die sich im Laufe der Zeit gebildet haben. "Die Vereine sind unser Bindeglied", so Schlicksupp. Greilich ergänzt, dass ein Integrationsbedarf deutlich zu erkennen ist. Das Bildungs- und Teilnahmepaket werde gut genutzt, könnte aber ausgebaut werden. Eibelshäuser sieht die Vielfalt der Stadt als "große Stärke", vor allem aufgrund des Faktors Hochschule. Man sei eine "junge und interessante Stadt" und wolle dies auch bleiben. Für Al-Dailami ist eine bessere Verteilung von Sozialwohnungen notwendig, da Armut ein immer größeres Thema in der Stadt werde. "Die Barrieren sind oft sozialer, nicht kultureller Natur", so der Linken-Politiker. "Ist Gießen eine 'Stadt der Chancen'?", fragt Brand konkret die Teilnehmer. Weigel-Greilich antwortet, dass Gießen eine offene Stadt sei und keine Segregation betrieben werde. Sozialer Wohnraum sei für die Stadt wichtig, bekräftigt zudem Eibelshäuser. "Wir müssen Fläche für den sozialen Wohnungsbau sichern", so die Sozialdemokratin. Genau dort sieht Al-Dailami Schwierigkeiten. "Bei der Wohnbau Gießen sind deutliche Probleme zu erkennen", so der Politiker. Eine Erbpacht nach dem Vorbild Wiens ist für ihn die Lösung für die problematische Wohnungssituation.

Die Situation finden auch die Christdemokraten bedenklich, merken aber an, dass man hier an alle Schichten denken müsse. "Wir wollen auch Wohnungen für ein mittleres und höheres Preissegment", so Schlicksupp. Es könne nicht sein, dass man eine Seite überbetone. Was die Zukunft der Innenstadt angeht, sind die Politiker gespalten. Weigel-Greilich, Schlicksupp und Eibelshäuser betonen die Attraktivität der Innenstadt und fordern eine Steigerung der Angebote.

Al-Dailami und Greilich sehen die Sache weniger positiv. "Was die Unternehmen im Seltersweg angeht, da bin ich nicht optimistisch", so der Liberale. Al-Dailami ergänzt, dass man im nächsten Jahr vor großen Herausforderungen stehe. "Die Stadt, muss die Strukturen im Auge behalten", so der Linke abschließend. Für die kommenden fünf Jahre haben sich alle Parteien ausgiebig Ideen überlegt, die es aus ihrer Sicht umzusetzen gilt.

Welche Partei am Ende ihre Pläne für die Stadt in die Tat umsetzen kann, das entscheidet sich am 14. März.