Wohnbau Gießen bekommt Landeszuschuss von 430 000 Euro für energetische Modernierung

Dem Land sei Dank: Auch diese Häuser in der Dürerstraße werden mit Zuschüssen energetisch modernisiert.

Giessen (red). Mit über 430 000 Euro vom Land werden 57 Wohnungen in Gießen ihren Wärmebedarf drastisch reduzieren. Wie Wirtschafts- und Energieminister Tarek Al-Wazir am Donnerstag mitteilte, geht der Zuschuss an die Wohnbau Gießen GmbH für die energetische Modernisierung der Mehrfamilienhäuser in der Dürerstraße 7-11, Friedensstraße 32-34 und Grünberger Straße 95-99.

Kaum Wärmeverlust

Als Passivhäuser werden sie künftig nahezu keine Wärme mehr verlieren und daher kaum beheizt werden müssen. Dafür sorgen eine entsprechende Dämmung, sehr gute Fenster, eine hohe Luftdichtigkeit und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Auch Altbauten lassen sich mit Passivhauskomponenten nachrüsten. Für ihre Bewohner bedeutet das nicht nur niedrigere Energiekosten, sondern auch ein behaglicheres Wohnklima, bessere Luftqualität und mehr Schallschutz. "Energieeffizienz ist einer der Schlüssel zum Erfolg der Energiewende", betont Minister Al-Wazir in einer Pressemitteilung. "Wir unterstützen die Modernisierung nach dem Standard 'Passivhaus im Bestand', weil sie auch bei bestehenden Gebäuden zu sehr hohen Einsparungen führt."

"Durch diese Maßnahmen reduzieren sich die Heizkosten in hohem Maße, was unserer Mieterschaft zu Gute kommt", ergänzte Dorothee Haberland, Geschäftsführerin der Wohnbau Gießen GmbH. Die Gebäude aus den Jahren 1950 bis 1960 werden durch die Maßnahmen sogar deutlich energieeffizienter als heutige Neubauten.

Zukünftig haben sie einem Heizwärmebedarf von unter 25 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Damit unterschreiten sie die Anforderung der Energieeinsparverordnung an umfassende Modernisierungen um durchschnittlich 80 Prozent. Messungen in bereits modernisierten Gebäuden der Wohnbau bestätigen die Erwartungen.

Effizienter als Neubauten

Das Förderprogramm deckt bis zu 50 Prozent der Mehrkosten gegenüber einer Modernisierung auf das Niveau der Energieeinsparverordnung. Auch private Hausbesitzer können es in Anspruch nehmen. Die Wohnbau Gießen hat mit Unterstützung des Landes bereits über 40 Gebäude auf diese Art modernisiert.