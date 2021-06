Wohnen am "Stadt-Eingangstor": Neues Baugebiet in Gießen

Auch Sherlock Holmes hätte sich hier wohlgefühlt: die früheren Räume des "Keller Theatre" im Sommer 2018. Der Kamin stammt noch von den Amerikanern. Foto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Bis vor wenigen Jahren wurden hier komplizierte Mordfälle gelöst - allerdings zum Glück keine echten: Das für seine Theaterstücke in englischer Sprache geschätzte "Keller Theatre", das mittlerweile bei der "Kleinen Bühne Gießen" in der Bleichstraße heimisch ist, hat in der Rödgener Straße im ehemaligen Offizierscasino seine Spuren hinterlassen. Doch die sollen jetzt verschwinden, um Platz für neue zu schaffen. Denn das frühere "Theatre"-Gebäude wird wie auch benachbarte, zumeist ebenfalls leer stehende Unterkünfte der US-Soldaten und ihrer Familien abgerissen. Auf dieser circa 3,3 Hektar großen Fläche der einstigen "Housing Area" Marshall-Siedlung möchte der Marburger Projektentwickler S+S Grundbesitz GmbH etwa 320 neue Wohnungen errichten, bei einer rund 20-prozentigen Sozialquote.

Ein Drittel der Quartiersfläche ist zur gewerblichen Nutzung vorgesehen. Die zu alledem erforderliche Änderung des Bebauungsplans für das als "Kellertheaterquartier" bezeichnete Teilgebiet der Siedlung wurde diese Woche vom Magistrat beschlossen und bedarf nun noch der Zustimmung der Gremien.

Bei der Vorstellung der Planungen machte Bürgermeister Peter Neidel deutlich, dass die Neubauten die bisherige Quartiersstruktur in etwa "beibehalten sollen". Darüber hinaus wird dem Investor - der die Fläche südlich der Rödgener und östlich der Monroestraße Anfang dieses Jahres erworben hat - in der Magistratsvorlage vorgegeben, den überwiegenden Baumbestand zu erhalten und einen Begrünungsanteil von mindestens 40 Prozent zu schaffen.

"Mobilitätszentrale"

Auch architektonisch hat man im Rathaus klare Vorstellungen: Wie der Bürgermeister ausführte, ist an der Rödgener Straße zum Teil eine fünfgeschossige Bebauung plus Staffelgeschoss angedacht, und damit in derselben Höhe wie an der gegenüberliegenden Hauptzufahrt zum Gebiet "Am Alten Flughafen". Zusammen werde dies ein "Stadt-Eingangstor" bilden, beschrieb Neidel die Idee dahinter. Die übrigen Gebäude werden zumeist drei bis vier Etagen plus Staffel- beziehungsweise Dachgeschoss haben. Der mit dem Investor noch zu schließende städtebauliche Vertrag sieht zudem "einen Mix aus kleineren Wohnungen und Familienwohnungen mit größerer Fläche" vor, so der Bürgermeister weiter. Dagegen ausgeschlossen werden Einzelhandel mit einer Verkaufsfläche von über 200 Quadratmetern, Tankstellen, Gartenbaubetriebe sowie Vergnügungsstätten und bordellartige Einrichtungen.

Als Gewerbebetriebe hingegen willkommen sind unter anderem Büros, Dienstleister und Gastronomie. Die verkehrliche Anbindung des Neubaugebiets soll über die Monroestraße erfolgen, die dazu im vorderen Abschnitt ausgebaut wird. Um ausreichend Stellplätze für Fahrzeuge zu bekommen, ist für Bewohner ebenfalls eine Tiefgarage geplant. Während im Mischgebiet für Gewerbeansiedlungen sowie ihre Besucher und Zulieferer ebenerdige Abstellplätze vorgesehen sind.

In einer Stadt wie Gießen, die sich das überaus ehrgeizige Ziel vorgenommen hat, bis 2035 klimaneutral zu werden, dürfen in den Vorgaben an den Bauherrn natürlich auch ökologische Aspekte nicht fehlen. Neben den obligatorischen Fahrradabstellanlagen und der Nutzung regenerativer Energien, etwa durch Photovoltaikanlagen, nannte Peter Neidel hierbei auch Carsharing-Stellplätze und E-Ladesäulen. In der Magistratsvorlage ist darüber hinaus sogar "eine Mobilitätszentrale" mit Fahrradverleihsystem und -Reparaturservice aufgelistet.

Attraktive Randlage

Dem südlich an das Plangebiet angrenzenden Waldgebiet soll überdies mit der Bebauung nicht zu nahe gerückt werden. Hier sei ein "angemessener Abstand" von 25 bis 30 Metern zu wahren, heißt es weiter. Schließlich sind in der Vorlage noch die Entwicklung "eines funktionsfähigen Entwässerungskonzepts mit Renaturierung des Krebsbaches" sowie eine "naturnahe Regenrückhaltung" zu finden.

Nach all diesen Vorschusslorbeeren dürfte das Neubaugebiet mit seiner attraktiven Stadtrandlage sicherlich auf großes Interesse potenzieller Käufer und Mieter stoßen. "Wir werden immer mehr in Gießen", freute sich denn auch Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz bei der Vorstellung aller neuen Bauvorhaben.