Wohnungen im Leimenkauter Weg in Gießen

Auf dem Gelände im Leimenkauter Weg sollen unter anderem Wohnungen entstehen. Foto: Friese

GIESSEN - Bislang sind in dem Areal zwischen Leimenkauter Weg und Launsbacher Weg vor allem Gewerbebetriebe untergebracht. Das könnte sich jedoch bald ändern. Denn nach einem Eigentümerwechsel hat die Stadt jetzt die erste Änderung des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Leimenkauter Weg" auf den Weg gebracht. "Eine dort ansässige Schreinerei gibt auf. Das ist der Anlass, anstelle des Gewerbegebietes ein Mischgebiet mit Wohnnutzung vorzusehen. Das ist eine attraktive Lage", sagt Bürgermeister Peter Neidel. Das Votum der Stadtverordnetenversammlung zum Einleitungsbeschluss für die Änderung des B-Plans steht noch aus.

Attraktive Lage

Wohnungen sind ein knappes Gut in der Stadt. Und immer mal wieder ist die Frage zu hören: Gibt es überhaupt noch Flächen für Neubauten? Ja. Beispielsweise in dem Gebiet zwischen Altem Krofdorfer Weg, Leimenkauter Weg und Hochwasserschutzdeich. Vorab: Jugendwerkstatt und Gießener Tafel bleiben natürlich. Der Rest des Areals, in dem es bereits jetzt eine Mischnutzung mit einer Werkstatt und einem Mehrfamilienhaus gibt, könnte sich in den nächsten Jahren erheblich wandeln. Attraktive Lage? Durchaus: Fuß- und Radweg auf dem Schutzdeich und naher Christoph-Rübsamen-Steg haben die verkehrliche Anbindung dieser Flächen erheblich verbessert. Das ist laut Beschlussvorlage für die Stadtverordnetenversammlung ein Argument für den neuen Plan. Argument Nummer zwei ist "die bevorstehende Aufgabe eines vorhandenen Schreinereibetriebs und das damit verbundene Freiwerden der Flächen". Zudem biete die Änderung in ein Mischgebiet laut Beschlussvorlage die Möglichkeit, auf Flächen, die direkt an den Deich angrenzen und nicht bebaut sind, einige Grundstücke für den Wohnungsbau zu schaffen, soweit der Wohnflächenanteil der Geschossflächen in diesem Mischgebiet 70 Prozent nicht übersteige. Bleibt die Frage: Wie mit dem Verlust an Gewerbeflächen umgehen? Denn die Klage darüber, dass es in der Stadt an solchen Flächen mangelt, ist mittlerweile fast ebenso oft zu hören wie der Wunsch nach neuen Wohnungen. Aber: Der Verlust werde durch die Bebauung des neuen Gewerbegebietes "Katzenfeld" mehr als kompensiert, steht in der Vorlage. Der im Plangebiet ansässigen Gastronomie könnten Ersatzflächen angeboten werden - die Integration ins künftige Mischgebiet sei möglich.

Zu den konkreten Zielen, die die Beschlussvorlage bislang nennt: "Städtebaulich soll durch die Bebauungsplanänderung eine zweigeschossige Wohn- und Mischbebauung angrenzend des Leimenkauter Weges und Deiches entwickelt werden, während auf dem inneren Teil des Plangebiets, angrenzend zum Areal der Jugendwerkstatt und dem Grundstück 17/12, eine dreigeschossige Bebauung im Misch- und Wohngebiet möglich sein soll. Letztere korrespondiert mit dem hier schon im Zentrum des Plangebiets stehenden Mehrfamilienhaus mit ausgebautem Dachgeschoss auf dem Grundstück 17/12, sodass eine von diesem Mittelpunkt aus nach Norden, Osten und Süden niedriger werdende Bebauung festgesetzt wird", verdeutlicht die Vorlage.

Wie viele Wohnungen entstehen? Das ist der Vorlage zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht zu entnehmen. Aber das: "Bei geplanten 50 oder mehr neuen Wohneinheiten ist eine 20-Prozent-Quote an gefördertem sozialen Wohnungsbau einzuhalten. Diese sind nach den Vorschriften über den sozialen Mietwohnungsbau herzustellen, wobei eine Förderung durch Land und Stadt möglich sein kann."

50 Prozent Fotovoltaik

Auf 50 Prozent der Dächer sollen Fotovoltaikanlagen installiert werden, und "ein Konzept für den ruhenden Verkehr unter Berücksichtigung der Anforderungen von Carsharing-Angeboten und E-Mobilität soll umgesetzt werden. Auch für Besucher sollen Stellplatzangebote im öffentlichen Raum vorgesehen werden", formuliert die Magistratsvorlage.