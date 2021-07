Wohnungslosenprojekt in Gießen findet bundesweite Beachtung

Menschen, die lange auf der Straße leben, haben häufig den Kontakt zu Hilfesystemen verloren. Symbolfoto: Boris Roessler/dpa

GIESSEN - Fünf Jahre lebt Oliver ohne Wohnung und verbringt in dieser Zeit so manche Nacht in einem Sechsbettzimmer in der Notunterkunft. "Ich habe mir in Gießen 50, 60, 70, 80 Wohnungen angeschaut und hatte irgendwann die Schnauze voll", berichtet Oliver, der anonym bleiben möchte. Mittlerweile hat sich die Situation geändert. Denn im Rahmen des Projektes "ZuHAuSE", das mit EU-Mitteln aus dem Programm EHAP gefördert wird und beim Diakonischen Werk Gießen verortet ist, hat Oliver eine Bleibe gefunden. Mehr als das: "Für mich bedeutet das Projekt Akzeptanz so, wie ich bin. Es bedeutet, dass jemand in der Krise für mich da ist." Im Rahmen einer digitalen Konferenz des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zum "ZuHAuSE"-Projekt haben Oliver und Begleiter Simon am Donnerstag von ihren Erfahrungen berichtet. Neben Staatssekretär Dr. Rolf Schmachtenberg und Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz nahmen unter anderem Vertreter der Projektpartner von Stadt und Landkreis Gießen und der Wohnbau teil. Ziel war es auch, eine Verstetigung des Projektes über die aktuelle EHAP-Förderperiode hinaus vorzubereiten.

"Kaum verankert"

Menschen, die seit Jahren auf der Straße leben und den Kontakt zu den sozialen Hilfesystemen weitgehend verloren haben, wieder auf die Beine bringen: Das ist der Grundgedanke von "ZuHAuSE". Seine Wurzeln hat das Projekt in der Aufsuchenden Straßensozialarbeit, die die Diakonie seit 2010 im Auftrag der Stadt durchführt. "Wir haben in Gießen einen vergleichsweise hohen Anteil Straßenszene und denken, dass das mit der Nähe zu Frankfurt zu tun hat. Gleichzeitig verfügen wir über ein breit aufgestelltes soziales Netzwerk", erklärt Sozialarbeiter und EHAP-Berater Constantin Potthoff. Als die Bedarfe 2016 so hoch gestiegen seien, dass ihnen mit der Straßensozialarbeit als freiwilliger Leistung der Stadt nicht mehr nachzukommen war, habe man einen EHAP-Antrag gestellt. "Am Anfang waren viele Klienten kaum in den Hilfesystemen verankert", ergänzt Kollegin Sarah von Trott. Speziell bei Langzeitwohnungslosen handele es sich um eine Personengruppe, die praktisch durch alle Raster falle. "Bei manchen ist die Situation so prekär, dass sie es nicht mal in die Notunterbringung schaffen", weiß die erfahrene Sozialarbeiterin. Dazu zählten beispielsweise Menschen mit ausgeprägten psychischen Problemen. Durch Vertrauensarbeit im Rahmen von "ZuHAuSE" sei die Einbindung jedoch vergleichsweise schnell gelungen - von Trott, Potthoff und Kollegen fungieren dabei nicht nur als Vertrauenspersonen, sondern auch als Navigatoren, die den Klienten im Hilfesystem den Weg weisen. Besonders an dem bundesweit beachteten Projekt ist die Verbindung der Straßensozialarbeit mit dem "Housing First"-Ansatz. Von langjährig praktizierten Vorgehen in der Wohnungslosenhilfe, nach denen ein Klient seine "Wohnfähigkeit" erst in einem Stufensystem beweisen muss, unterscheidet sich "Housing First" fundamental. Und zwar dadurch, dass die eigene Wohnung als Basis betrachtet wird, von der aus Klienten ihr Leben neu ordnen.

Ausgangspunkt Wohnung

"Die Wohnung ist der Ausgangspunkt für den Hilfeprozess", erläutert Potthoff mit Hinweis auf den Kooperationspartner Wohnbau. Das zuständige Projektteam leiste begleitende, aber freiwillige Unterstützung, wenn diese erwünscht sei. Bislang ist es im Rahmen von "ZuHAuSE" gelungen, 15 Menschen in Wohnungen unterzubringen. "Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit gehören zu den schwierigsten Themen der Sozialpolitik", weiß Schmachtenberg.

Vor der Pandemie hätten in Europa etwa 700 000 Menschen auf der Straße gelebt, in Deutschland seien es rund 337 000, die keinen Zugang zu Wohnraum haben. "Das sind 0,5 Prozent der Bevölkerung", so der Staatssekretär. Die Ursachen dafür seien vielfältig, wobei etwa dank der Grundsicherung im Land eigentlich niemand obdachlos sein müsse. Dennoch habe man ein großes Problem, weshalb sich das Ministerium bei dem Gießener Projekt über Lösungsmöglichkeiten informieren wolle. Holger Claes weist in diesem Kontext auf die große Bedeutung der aufsuchenden Beziehungsarbeit hin. "Im Projekt haben wir über 1000 Menschen angesprochen und erreicht, dass sie überhaupt wieder ansprechbar sind", betont der Leiter des Diakonischen Werks Gießen.