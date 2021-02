Wohnungspolitik in Gießen: "Mit angezogener Handbremse"

In der Fuldastraße sind in den letzten Jahren Wohnungen entstanden. Nicht genug, meinen Mieterverein und DGB. Archivfoto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der Druck auf dem Wohnungsmarkt in Stadt und Landkreis steigt, insbesondere im bezahlbaren Segment. Nicht nur darin sind sich Mieterverein Gießen und DGB Mittelhessen einig. Gemeinsam fordern die beiden Organisationen zügiges politisches Handeln. "Der Mieterverein ist der Auffassung, dass die Wohnungspolitik in Gießen zu spät dran ist. Die aktuelle Entwicklung war schon vor vielen Jahren bekannt", sagt Vorsitzender Stefan Kaisers. Er kritisiert zudem, dass sich die städtische Koalition aus SPD, CDU und Grünen wohnungspolitisch auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt habe. Klaus Zecher moniert, dass in den vergangenen Jahren in der Region zahlreiche Werkswohnungen verkauft wurden. "Gleichzeitig fallen viele Wohnungen aus der Preisbindung. Der Druck auf Mieter und Arbeitnehmer ist gestiegen, immer mehr Geld für Wohnen ausgeben zu müssen", betont der mittelhessische DGB-Vorsitzende.

Blick zurück

Wohnen? Seit Jahren ein heißes politisches Thema in Stadt und Landkreis. Und angesichts der Kommunalwahl am 14. März drängt sich die Frage danach, wie die Parteien in den nächsten Jahren Lösungen finden wollen, geradezu auf. Eigentlich habe er die wohnungspolitischen Positionen der einzelnen Wahlprogramme zusammenstellen wollen. "Aber einige Parteien haben noch gar nichts vorgelegt. Deshalb werfe ich einen Blick zurück auf die letzten fünf Jahre in Gießen", führt Kaisers aus. Aus Mietersicht habe es in der Stadt schon Wohnungspolitik gegeben. Allerdings mit angezogener Handbremse, was der Vereinsvorsitzende mit der Breite der Positionen in der Koalition in Verbindung bringt. 2016 habe das Wohnraumversorgungskonzept einen Bedarf an 1500 neuen Sozialwohnungen dokumentiert. 2018 habe sich die Stadtregierung dann entschieden, davon 400 zu bauen. "Mit 60 Wohnungen ist auch davon bislang nur ein ganz kleiner Teil in Fuldastraße und Margaretenhütte realisiert. Bei allen anderen wird es noch zwei bis drei Jahre dauern, bis sie bezugsfertig sind", erklärt Kaisers. Der Verein sei deshalb der Auffassung, dass die Wohnungspolitik zu spät dran ist. Der private Markt könne dieses Problem nicht lösen. Allerdings habe der Mieterverein bereits seit Langem den Einsatz der Sozialquote bei privaten Bauvorhaben gefordert. "Der Vorteil der Quote liegt auch darin, dass Wohnungen eben nicht da entstehen, wo es schon viele Sozialwohnungen gibt. Diese Dezentralisierung würde dem Zusammenleben der Menschen guttun", so der Vereinsvorsitzende. Deutliche Kritik übt er daran, dass der Arbeitskreis Soziales Wohnen in den letzten zwei Jahren nicht zusammengetreten sei. Treffen mit Beteiligten seien offenbar nicht gewünscht. "In der Stadt wird so viel über Bürgerbeteiligung geredet. In der Praxis fristet sie aber ein kümmerliches Dasein", meint der Vorsitzende. Die Entscheidung der Stadt, über ein Landesprogramm Belegungsbindungen zurückzukaufen, sei richtig. Im Ergebnis würden zwar 100 Sozialwohnungen gesichert, aber es entstehe keine neue. "Dabei stehen allein auf der Warteliste der Wohnbau über 1000 Menschen. Man müsste eigentlich nach dem Bau der 400 Wohnungen gleich weitermachen", argumentiert der Gießener. Die Planungen für weitere 500 Wohnungen sollten nach Auffassung des Mietervereins zügig beginnen. Die wirtschaftliche Gesamtsituation der Wohnbau schätzt Kaisers so ein, dass das Unternehmen für die Herausforderungen Neubau und Bestandssanierung gut aufgestellt ist.

Wohnbau erhöht Miete

Äußerst kritische Worte findet er dagegen für die jüngsten Mieterhöhungen der Gesellschaft in der Corona-Krise. Als öffentlicher Betrieb habe die Wohnbau Vorbildfunktion und hätte aus Sicht des Vereinsvorsitzenden durchaus einige Monate warten können. Aufsichtsratsvorsitzende und Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz und der gesamte Aufsichtsrat hätten entsprechenden Einfluss nehmen sollen, resümiert der Vorsitzende. Dem Verkauf von Werkswohnungen und dem dem Wegfall von Preisbindungen müssten Stadt und Landkreis mit Nachhaltigkeit begegnen. "Deshalb begrüßen wir die interkommunale Initiative von Landrätin Anita Schneider", erläutert Zecher. Der Gewerkschaftsbund fordert aber zugleich mehr Geld von Landkreis und Kommunen, um den steigenden Bedarf an Sozialwohnungen decken zu können. Und: "Vorhandene Wohnungsbaugesellschaften müssen so ausgestattet sein, dass sie zusätzlichen Wohnraum in ihrem Eigentum schaffen können", unterstreicht Zecher. Gewinne der Gesellschaften dürften nicht an städtische Haushalte abgeführt werden, sondern müssten als Investitionsmittel zur Verfügung stehen. Dieses Themenfeld sei in Zusammenhang mit den derzeit noch entvölkerten Dorfkernen im Kreisgebiet zu sehen. Dort, wo aktuell noch Leerstände sind, sollten neue Konzepte Stadt- und Dorfkerne entwickeln und mit Wohnungsbau auch zu einer sozialen Durchmischung beitragen. Dies könne aus seiner Sicht zu einer Aufwertung der Kommunen führen, bilanziert der Vorsitzende des DGB, der auch eine Mietpreisbremse und einen Mietendeckel in Gießen fordert.