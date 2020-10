Wohnungsschlüssel als Hochzeitspräsent

Kennengelernt beim Tanzen vor 60 Jahren: Erna und Heinrich Wegel. (Foto: Jung)

GIESSEN-LÜTZELLINDEN - (kg). Mit der Familie blickten Erna und Heinrich Wegel jetzt auf 60 Jahre Ehe zurück. Und feierten ihre Diamanthochzeit. Heinrich Wegel erblickte das Licht der Welt 1937 in Neulau an der Wolga. Auf der anderen Seite des Flusses, in Gussenbach, kam 1940 Erna mit Mädchennamen Dumler zur Welt. Ursprünglich hießen die Vorfahren Wegele, sie stammten aus der Nähe des baden-württembergischen Heilbronn und siedelten 1765 nach Russland. Im Laufe der Jahre verschwand auf unerklärliche Weise das E am Schluss des Familiennamens.

Die Eheleute wurden als Wolgadeutsche 1941 verschleppt. Die Familie des Mannes lebte dann in Nordkasachstan, wo der Vater bis 1956 zu Zwangsarbeit eingesetzt war. Erna kam nach Sibirien in die achtgrößte russische Stadt Omsk. 1960 begegnete sich das Paar in einem Tanzclub in Kasachstan zum ersten Mal. Erna war skeptisch gegenüber dem fremden Heinrich, doch eine Freundin beruhigte sie: „Der Heinrich ist Wolgadeutscher“ – und man kam sich näher. Und so dauerte es nur drei Monate, bis die Hochzeitsglocken läuteten. Ein schönes Hochzeitsgeschenk wartete damals auf das Paar: Es bekam den Schlüssel für die erste gemeinsame Wohnung. Heinrich Wegel arbeitete als Bagger- und Kranfahrer und schaute jetzt bei den langen Bauarbeiten in der Bitzenstraße, wo das Paar seit 20 Jahren wohnt, neidisch auf die moderne Technik der dort eingesetzten Baumaschinen. Ehefrau Erna war als Malerin und Stuckateurin tätig.

Die Familie baute ein Haus in Abaj in Nordkasachstan. Dort wuchsen die drei Kinder auf, heute zählen sechs Enkel und vier Urenkel zur Familie. Eine Tochter zog schon 1995 nach Deutschland um. Seit 20 Jahren leben die Diamanthochzeiter in Lützellinden. Sie haben vor ihrer Wohnung einen kleinen Garten angelegt und ziehen Früchte, die sie zu Gewürzen verarbeiten. Heinrich Wegel spielt gerne mit dem Schachcomputer oder hat ein gutes Skatblatt auf der Hand. Handarbeiten und Pilze sammeln sind Lieblingsbeschäftigungen der Diamantbraut. Für die Stadt und den Hessischen Ministerpräsidenten überbrachte Stadträtin Gerda Weigel-Greilich die Glückwünsche.