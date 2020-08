Workshop "Baumkraft"

Jetzt teilen:

Giessen (red) Die Klimakrise und nun zusätzlich die Corona-Pandemie bringen die Bedeutung von Natur und natürlicher Selbstregulation in das gesellschaftliche Bewusstsein. Mit einem öffentlichen Workshop zum Thema 'Baumkraft' beleuchtet der Gießener Tai Chi-Lehrer Thomas Luther-Mosebach diese Zusammenhänge auf erlebnisreiche Weise. Er lädt Menschen allen Alters am Samstag, 15. August, von 11 bis 13 Uhr, zu Bewegung und Austausch ein. Im Mittelpunkt stehen Übungen zur Gesundheitsvorsorge und Stärkung der Abwehrkräfte, die zugleich eine Einführung in die Thematik der natürlichen Selbstregulation bieten. Die Veranstaltung beginnt im Saal der Luthergemeinde, Am Lutherberg 1, und setzt sich bei gutem Wetter gleich nebenan auf dem Alten Friedhof fort. Wegen der aktuellen Teilnehmerbeschränkungen wird um Anmeldung gebeten unter der Telefonnummer 06447/885832 oder per E-Mail an tlm@8-tage.de. Der Workshop ist kostenfrei. Spenden gehen an 'Acacias for all', ein Aufforstungsprojekt mit sozialem Hintergrund am nördlichen Rand der Sahara (www.acaciasforall.tn). Weitere Informationen und ein Infoblatt zur Veranstaltung finden sich unter www.tai-chi-in-giessen.de.