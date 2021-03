Workshop „Facts oder Fake“

Jetzt teilen:

GIESSEN - Egal ob Strandfoto, Burgerbild, Nachrichtenlage: News zum Weltgeschehen erreichen junge Menschen inzwischen immer häufiger über soziale Medien. Dabei wird es in der digitalen Informationsflut immer schwieriger, die Informationen zu filtern und deren Wahrheitsgehalt und Relevanz zu erkennen. Deshalb bietet das Jugendbildungswerk der Stadt einen Workshop zum Thema „Facts or Fake“ am Samstag, 17. April, an. Er findet von 10 bis 17 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum Jokus (Ostanlage 25a) statt. Die Teilnahme kostet neun Euro. Fragen können telefonisch unter 0641/306-2497 oder per E-Mail an jbw@giessen.de an das Jugendbildungswerk gerichtet werden. Info und Anmeldung unter www.jbw-giessen.de.