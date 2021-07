Workshop „Kalkulation mit Preisfindung“

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Gemeinsam mit den Wirtschaftspaten bietet die Wirtschaftsförderung der Stadt Gießen einen kostenlosen Workshop mit zwei Modulen zu „Einnahmen-Überschussrechnung“ und „Betriebswirtschaftliche Kalkulation mit Preisfindung“ an.

In dem Workshop wird direkt umsetzbares praktisches Wissen vermittelt. Wolfgang Leschhorn (Die Wirtschaftspaten e.V.) wird im ersten Modul die gesetzlichen Voraussetzungen für die Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) erläutern. Außerdem wird zusammen mit den Teilnehmern unter Einsatz einer speziellen Software ein praktisches Beispiel erarbeitet. Bestandteil dieser Software ist die Erstellung der Umsatzsteuer-Voranmeldung sowie deren Weitergabe an das Finanzamt per „Elster“. Der Referent wird auch über diese Möglichkeit informieren.

Das zweite Modul befasst sich mit „Betriebswirtschaftlicher Kalkulation“. Ziel ist es, zu Vorschlagswerten für die Kalkulation von Waren und Dienstleistungen zu kommen, die einen ausreichenden Ertrag für das Unternehmen darstellen sollen. Lutz Holland (Die Wirtschaftspaten) erläutert an Beispielen, mit welchen Instrumenten die buchhalterischen Werte verwendet werden können. Außerdem wird auch hier zusammen mit den Teilnehmern unter Einsatz eines Excel-Programms ein praktisches Beispiel erarbeitet. Darüber hinaus gibt es Hinweise zur Liquiditätsplanbearbeitung. Der Workshop findet am Freitag, 30. Juli, von 9 bis 16 Uhr im Rathaus statt. Anmeldungen werden bis zum 28. Juli über www.giessen.de/wirtschaft entgegengenommen. Fragen kann man auch an elke.gaub-kuehnl@giessen.de richten.