Workshp "Nach Corona! Lehren aus der Medienberichterstattung" der JLU

Lehren aus der Berichterstattung: Prof. Markus Knauff möchte mit den Teilnehmern über ihre Erfahrungen in der Pandemie diskutieren. Foto: Knauff

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Im Januar 2020 war Sars-CoV-2 noch ein der Öffentlichkeit nahezu unbekannter Virus, der in der Volksrepublik China grassierte. Wenige Wochen später dominierte die Berichterstattung rund um "Corona" die Medienwelt. In der Zeitung, im Radio, im Fernsehen und auch in den sozialen Netzwerken und dem Internet schien es nur noch ein Thema zu geben - die Pandemie. Markus Knauff ist Professor für Allgemeine Psychologie und Kognitionsforschung an der Justus-Liebig-Universität (JLU). Am Samstag, 6. November, lädt er zu dem Workshop "Nach Corona! Lehren aus der Medienberichterstattung" ein. Im Interview mit dem Anzeiger schildert der Wissenschaftler seine persönliche Einschätzung und die Bedeutung der Berichterstattung während der Pandemie.

Was hat Sie dazu bewegt, einen solchen Workshop zu veranstalten?

Wie gut werden wir überhaupt über die Pandemie informiert? Das haben sich in den letzten anderthalb Jahren viele Menschen gefragt. Und ich auch. Viele Menschen haben mich als Psychologen gefragt, wie ich die Krisenkommunikationskompetenz der Bundesregierung beurteile. Auf solche Fragen gibt es meistens keine schwarz-weiß Antwort, zumal die Pandemie ja mit sehr viel Unsicherheit verbunden ist. In solchen Fällen ist es meist eine gute Idee, verschiedene Experten mit unterschiedlichen Expertisebereichen und potenziell anderen Meinungen zusammenzubringen. So entstand die Idee. Und ich will endlich mal wieder einige Kollegen und andere Menschen leibhaftig treffen und nicht vor blöden Kacheln am Computerbildschirm wie unser Gespräch heute (lacht).

Welchen Mehrwert erhoffen Sie sich durch die Veranstaltung?

Die Meinungen zur Pandemie werden immer extremer und driften immer mehr auseinander. Psychologen nennen das Polarisierung. Dagegen hilft nur, sich klarzumachen, dass nicht einige ganz Recht haben und andere nur Blödsinn glauben. Wenn wir uns das alle klar machen, stehen die Chancen gut, wieder aufeinanderzuzugehen und wieder mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt herzustellen. Das ist auch das Ziel dieser Veranstaltung.

Wie war die Reaktion Ihrer Studierenden auf die Veranstaltung?

In meinen Seminaren an der JLU geht es oft um Denken und Entscheiden. Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir vernünftig entscheiden oder aber auch Denkfehler machen und zu schlechten Entscheidungen kommen. Dabei kamen meine Studierenden immer wieder auf das Thema Corona zu sprechen und den Umgang damit. Ich war sehr beeindruckt davon, wie differenziert meine Studierenden sich mit dem Thema auseinandersetzen und wie spannend die Diskussionen immer waren. Ich habe daraufhin einige Studierende angesprochen, ob sie sich am Workshop beteiligen möchten und die waren sofort ganz begeistert. Es wird in der Veranstaltung also auch drei Studierende geben, die den Experten und Expertinnen kritische Fragen stellen werden.

Noch ist die Pandemie offiziell nicht beendet - Ist denn eine kritische Reflexion über die Medienberichterstattung bereits möglich?

Das stimmt, aber Optimismus ist jetzt wichtig und nach eineinhalb Jahren haben wir genügend Erfahrungen mit der Krisenberichterstattung, um uns mit dem Thema zu befassen.

Wo sahen Sie Stärken, wo Schwächen in der Berichterstattung?

Erstens: Es wird viel zu viel schwarz-weiß gemalt. Wir müssen alle lernen, mit Unsicherheit umzugehen. Dazu gehört auch, dass wir andere Meinungen nicht gleich verurteilen, sondern überlegen, was auch an anderen Überzeugungen dran sein könnte. Wenn ich jemanden erst beleidige, muss ich mich nicht wundern, wenn derjenige sich dann auch noch mehr gegen mich stellt und mir nicht mehr zuhört und als fremdgesteuert bezeichnet. Das ist auch mit vielen Medien passiert. Die Darstellung von Wissenschaft hätte an einigen Stellen besser sein können. An den Forschungsfronten gibt es natürlich viel Unsicherheit und immer wieder neue Ergebnisse. Aber es ist ja nicht so, dass Wissenschaft nichts weiß. Wir wissen sehr viel und haben viele gesicherte Erkenntnisse, übrigens auch in der Psychologie über den Umgang mit Krisen. In den Medien wurde zu wenig erklärt, was oder wer mehr oder weniger gut abschneidet bei den Qualitätsstandards und Kriterien für gute und nicht so gute Forschung. So ist der Eindruck von Beliebigkeit entstanden und dass man alles Mögliche behaupten kann, aber so ist das auch nicht.

Was können wir aus der Krise lernen, wie können wir aus der Krise lernen?

Viel und wir müssen viel lernen, denn die nächste Krise kommt bestimmt. Meiner Meinung nach müssen wir vor allem daraus lernen, wie wir mit Unsicherheit umgehen. Das fängt schon in der Schule an. Dann müssen wir lernen, Respekt vor der Meinung anderer zu haben. Und wir müssen lernen, Denkfehler zu vermeiden und zu vernünftigen Überzeugungen zu kommen. Wir müssen merken, dass jemand, der sagt, "50 Prozent der Patienten sterben" uns in eine andere Richtung manipulieren will als jemand, der sagt "50 Prozent der Patienten überleben".