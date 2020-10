Wortgottesfeier zu Erntedank

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Das Thema des „Erntedanksonntags“ in der St.Thomas-Morus-Kirche widmete Seminarist Thomas Ransbach in seiner Wortgottesfeier-Predigt dem Wirken und Leben des Heiligen Franziskus. In einer Zeit, als viele christliche Herrscher in Palästen lebten, erinnerte Franziskus die Christen daran, dass Jesus ein armer Wanderprediger, Lehrer und Weiser war. Christen sollten nie die Armen, an Leib und Seele Kranken und Bedrängten dieser Welt vergessen. Dies predigte und lebte Franziskus. Deshalb verzichtete er auf seinen ererbten Reichtum, auf eine privilegierte berufliche Karriere als Kaufmann, die ihm seine gut situierten Eltern vorbereitet hatten.

Aber auch zu den aktuellen Problemen klimapolitischer Diskussionen und Umweltfragen gab es einiges zu sagen. Papst Franziskus formulierte dazu in seiner Umweltenzyklia „Laudato Si“ 2013: „Die soziale Ungerechtigkeit zwingt dazu, an eine Ethik der internationalen Beziehungen und einen historisch begründeten und lebensnotwendigen Interessen- und Kapitalausgleich zwischen Nord und Süd zu denken. Europa steht hier in der Schuld gegenüber Ländern wie Mittel- und Südamerika, Afrika, Indien und Australien. Wer auf Kosten anderer und des Planeten Erde lebt, wer nur herrschen, Macht ausüben, aber nicht mit der Menschheitsfamilie teilen will, darf sich nicht Christ nennen.“

Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst von einer Gruppe aus der Gemeinde mit Miriam Steinle (Gesang), Florian Keßler (Klavier) und Patrick Wach (Gitarre). Wortgottesfeiern sind anders als das, was man normalerweise unter Gottesdiensten in der katholischen Kirche kennt. Hier steht kein Priester am Altar, sondern engagierte Menschen aus der Gemeinde. Dabei tun sie im wesentlichen dasselbe wie die Priester. Sie beten, singen, lesen und predigen über das, was in der Bibel geschrieben steht und legen das aus. Dafür absolvieren Thomas Ransbach, Florian Kessler und Hildegard Pilawa eine Ausbildung unter Leitung von Gemeindereferentin Uta Kuttner und Klinikseelsorger und Pfarrer Matthias Schmid.