Wright besucht nachhaltiges Restaurant

V.l.: Der OB-Kandidat der Grünen Alexander Wright, Johannes Guttandin (Betreiber „Veganatural“) und Chris Lachmann (Mitarbeiter „Veganatural“). (Foto: Schiller)

GIESSEN - (red). Kürzlich traf sich Alexander Wright mit dem Betreiber des „Veganatural“, Johannes Guttandin, und seinem Mitarbeiter Chris Lachmann im Rahmen seiner „Grünen“-Besuchsreihe „Handwerk und Wirtschaft regional“ zum Austausch. Guttandin berichtete über die Entwicklung des „Veganatural“ seit der Eröffnung 2014. Neben dem rein veganen Angebot gibt es in dem kleinen Restaurant eine weitere Besonderheit, denn gearbeitet wird ausschließlich mit zertifizierten Bio-Produkten. Das offizielle Bio-Siegel, welches das „Veganatural“ führen darf, wird jährlich erneuert und durch Kontrollen sichergestellt.

„Wir machen das aus Überzeugung und werden daran festhalten“, erklärte Guttandin. Alexander Wright lobte das Engagement und wünscht sich, dass seitens der Wirtschaftsförderung auch besonders kleinere und nachhaltig arbeitende Unternehmen unterstützt und gefördert werden können. Neben dem langen Lockdown hatte Guttandin und sein Team im letzten Jahr eine große Baustelle vor dem Laden. „Einige Menschen hatten so keine Möglichkeit, uns zu besuchen, auch der Lieferant hatte Schwierigkeiten, uns mit seinen Produkten rechtzeitig zu versorgen“, so Guttandin. Die Baustelle im Schiffenberger Weg ist inzwischen beendet. Auch die Besuchszahlen werden besser. Das „Veganatural“ bietet auch Catering an, hier hofft Guttandin, dass Veranstaltungen wieder häufiger stattfinden.

Die Gerichte im „Veganatural“ werden täglich frisch zubereitet. „Wegschmeißen müssen wir zum Glück sehr selten. Falls doch Lebensmittel übrig sind, werden diese an Freunde verschenkt oder dem Foodsharing zur Verfügung gestellt“, erklärt Johannes Guttandin. Wright, Lachmann und Guttandin tauschten sich noch angeregt über die Themen Urban-Gardening und die Kulturszene in Gießen aus. „Beide Bereiche sollen und werden zukünftig stärker durch die Stadt gefördert. Dafür setzen wir uns ein“, versprach Wright abschließend.