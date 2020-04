WSV Hellas mit 100 Jahren der jüngste der drei Gießener Rudervereine

Jetzt teilen:

GIESSEN. Mit 100 Jahren ist der Wassersportverein "Hellas" der jüngste der drei Gießener Rudervereine in Gießen. Dass dieser runde Geburtstag in ein Jahr fällt, in dem plötzlich Einschränkungen das gesellschaftliche Leben fast zum Erliegen bringen und somit auch Einfluss auf die Jubiläumsfeierlichkeiten nehmen, hätte sich bestimmt niemand träumen lassen.

Sieben Männer, die ihrer Zeit voraus waren, gründeten am 26. September 1920 den Verein. Die jungen Ruderer entschieden sich damals einen eigenen Verein ins Leben zu rufen, statt den beiden vorhandenen beizutreten. Das war nicht risikolos, doch es gelang ihnen - auch, wenn der Verein zum Teil schwere Zeiten überwinden musste, wie in der Festschrift dargestellt wird. In der Gründungsversammlung wählten die Anwesenden Heinrich Baumann zum Vorsitzenden. Geschaffen wurde eine demokratische und offene Rudergemeinschaft aus ihrem sozialen Milieu heraus, gebrochen wurde mit Ausgrenzungen der rein akademisch und bürgerlich ausgerichteten starken Rudervereine, beschreibt die Festschrift die Anfänge.

"Großer Schatz"

In den ökonomisch schweren Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg bauten die Ruderer "mit handwerklichem Können, enormem Fleiß, dem Willen und der Hingabe, auf der Lahn den Rudersport zu betreiben", den Wassersportverein auf. Sie kauften 1926 die "Hofreite an der Lahn, ohnweit des Schäferbrunnens", wie es heißt. Und das Gelände wird heute als "großer Schatz des Vereins" bezeichnet. Die gepachtete Eishalle verwandelte sich in ein Bootshaus. "Theo" hieß das erste Boot vom WSV und mit ihm nahm die "Hellas" den Rudersport auf. 1922 erfolgte die Aufnahme in den "Süddeutschen Ruderverband", von der ersten Regatta in Frankfurt/Main kehrten die Sportler mit einem Sieg zurück. Bitter wurde es wenige Jahre später für den Ruderverein. Den von Arbeitern und Handwerkern gegründeten Verein zerschlugen die Nationalsozialisten 1933. Ein Gestapo-Mann in schwarzer Uniform legte nach Augenzeugenberichten seine Pistole auf den 'Tisch und erzwang so die "Selbstauflösung" der "Hellas". Das Vermögen wurde liquidiert, die Boote gingen an andere Vereine. 1934 übergab die Stadt Gießen das Bootshaus der Hitler-Jugend. Der Vereinsbetrieb ruhte bis 1947, 15 Mitglieder kamen zur ersten Mitgliederversammlung im April dieses Jahres und nahmen den Vereinsbetrieb wieder auf. In das Amt des Vorsitzenden, das er bis 1933 innehatte, kehrte Ernst Walldorf wieder zurück. Die beantragte Rückerstattung der Vermögenswerte wurde zunächst abschlägig beschieden. Es dauerte drei Jahre und erforderte viel Kraft und Ausdauer, bis das konfiszierte Grundstück wieder der "Hellas" zur Verfügung stand.

Fotos Der Verein geht mit der Zeit: So erfreut sich das Stand-Up-Paddling großer Beliebtheit, aber auch Traditionen wie Bootstaufen werden weiter gepflegt. 1952 bauten Mitglieder das Bootshaus in Eigenleistung auf und weihten es mit einer großen Feier ein. Fotos: WSV Hellas/ Jung 3

1952 nahm der Verein mit einer Feier das von den Mitgliedern ausgebaute Bootshaus in Betrieb. 1953 bestätigten der Deutsche Ruderverband, der Hessische Ruderverband und der Landessportbund die Aufnahme des Vereins in ihren Organisationen. In der Jungmann- und Altherren-Klasse starteten erstmals nach dem Krieg wieder WSV Ruderer bei der Pfingstregatta. Nur ein Boot gibt es im Jahr 1954, der aus 87 Mitgliedern bestehende Verein nimmt ein Mitglied auf, das aus dem Ruderclub "Hassia" ausgeschlossen wurde, weil es wiederholt auf dem "Hellas" Gelände gesehen wurde.

1956 war nicht nur ein sportlicher Höhepunkt mit dem ersten Nachkriegssieg im Jugend-Gig Vierer in Offenbach, sondern auch im Vereinsleben. Nach Jahren mühevoller Arbeit erfolgte die Einweihung einer neuen Bootshalle, der man nach einem Zeitungsbericht "nicht ansah, dass sie von Laien errichtet wurde". Und drei neue Boote wurden getauft. 1967 ist für die Ruderer seit dem Neubeginn mit 28 Siegen, 20 zweiten und zwölf dritten Plätzen das erfolgreichste Jahr. 2012 verzeichnet der Verein ein besonderes Jubiläum: Die Pächterin der Gaststätte, Maria Penavic, feiert ihr 25. Jubiläum als Vereinswirtin. Viele Gießener wissen, wenn von "Hellas" die Rede ist, dass hier gutes Essen auf den Tisch kommt. Seit 2015 erstrahlt die Gaststätte nach umfangreicher Renovierung in neuem Glanz.

Familiäres Vereinsleben

Der Verein verzeichnet seit Ende der 1970er einen stetigen und ungebrochenen Aufwärtstrend. Die jeweiligen Vereinsvorstände versuchen jeher, die Attraktivität des Rudersports durch sinnvolle und passende Sportarten und Freizeitmöglichkeiten zu ergänzen. Die Freude am Sport, Engagement und ein intaktes, wie auch familiäres Vereinsleben sind die Leitbegriffe im Wassersportverein Hellas Gießen. Ältester Mannschaftssport bei "Hellas" ist das Rudern.

Heute kommt ein breites Freizeitsportangebot mit dem Wanderrudern und den Sportgruppen in der Turnhalle der Sandfeldschule dazu. Waldläufe und Gymnastik gibt es seit 1958. Auf dem Wasser sind neben den Ruder-, auch Drachenboote unterwegs. Seit vergangenem Jahr können sich Wassersportbegeisterte auch beim Stand-Up-Paddling austoben. "Hellas vermittelt auch ein Wohlgefühl" sind die gemeinsamen Erfahrungen im ehrenamtlich geführten Verein, der jetzt rund 250 Mitglieder zählt.

Im Jubiläumsjahr ist Michael Berkowski Vorsitzender Verwaltung, das Amt übt er seit 2004 aus. Mit Genia Frackenpohl als Vorsitzende Sport ist 2018 erstmals eine Frau an verantwortlicher Stelle in den Vorstand aufgerückt. Ins Jubiläumsjahr startete der WSV "Hellas" mit einem Neujahrsempfang im Bootshaus, Fasching wurde im Bootshaus einer alten Tradition folgend dort gefeiert. Wegen des Coronavirus musste der offizielle Festakt vor zwei Wochen verschoben werden. Das Vereinsleben ist derzeit zum Erliegen gekommen. Der Vorstand ist ständig in Kontakt, um auf die Ereignisse reagieren zu können. Wie es mit den geplanten Feierlichkeiten weitergeht, ist derzeit offen.