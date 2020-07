Würdiger Abschied

Gottfried Römer

GIESSEN - (red). Gottfried Römer, der „Vater“ des Bracken-Kalenders, geht in Pension. Neben dem Bracken-Kalender prägte Gottfried Römer auch den Musikunterricht an der Helmut-von-Bracken-Schule entscheidend mit und konnte sich über viele gelungene Auftritte seiner Schülerbands freuen. In Erinnerung bleibt dabei besonders die „Bracken-Kult-Night“.

Den Allendorfer hatte es nach dem Referendariat zunächst als Sonderschullehrer in den Odenwald verschlagen. Dort unterrichtete er an einer Gesamtschule mit Abteilung Lernhilfe und versorgte gleichzeitig vier weitere Grundschulen mit sprachheilpädagogischer Kompetenz. 1987 wurde seinem Wunsch nach einem Einsatz in Mittelhessen entsprochen und die gemeinsame Zeit von Gottfried Römer und der Helmut-von-Bracken-Schule begann. Neben seinem Einsatz als Klassenlehrer war Römer auch weiterhin im Sinne der Sprachheilambulanz und sonderpädagogischer Förderung neben der Käthe-Kollwitz-Schule auch an der Willy-Brandt-Schule, der Theodor-Litt-Schule und der ehemaligen Friedrich-Feld-Schule tätig.

1995 entstand unter seiner künstlerischen Leitung der erste Bracken-Kalender mit Motiven aus der Stadt Gießen. Hierbei zeigte sich, dass Gottfried Römer mit großem pädagogischem Geschick die Ideen der Schüler mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung oder emotionale Entwicklung immer wieder zu Hochleistungen in der Gestaltung der Kalender motivieren konnte. Mit insgesamt 25 Kalenderprojekten ist ihm dies in Vollendung gelungen.

Nun hat er den aktiven Schuldienst beendet und seine letzte Abschlussklasse verabschiedet. Mit bewegenden Worten und Bildern wurde er von Schulleitung und Kollegium trotz Corona würdig entlassen. Nun wird Gottfried Römer sicherlich weiterhin die schon begonnene Karriere als Fotograf vertiefen. Auch hierbei ist er bereits überregional bekannt und zeigte Ausstellungen in Italien und auf Sylt. Besonders freut sich Gottfried Römer aber über die Fortführung seines Lebenswerkes. Der Bracken-Kalender wird auch in den nächsten Jahren als fester Bestandteil im Gießener Leben erhältlich sein. In diesem Herbst erscheint die 25. Ausgabe in gewohnter Qualität.