Yoga für Hochwasseropfer

GIESSEN - (dmo). Das „Inflow Studio für Yoga und Physiotherapie“ lädt zur „Yoga im Grünen“-Spendenaktion in den Stadtpark Gießen ein. Am heutigen Mittwoch, 21. Juli, werden Studioinhaberin Anna Ewald und Yogalehrerin Anna Schering durch eine Yogastunde führen, um Spenden für die Betroffenen des Hochwasserunglücks zu sammeln. Treffpunkt ist gegenüber der Strandbar Gießen, die Stunde beginnt um 18 Uhr. Anmeldung ist über die Webseite (inflow-studio.de) möglich oder direkt vor Ort. Matten müssen selbst mitgebracht werden. Um das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes, bis man am Platz ist, wird gebeten. Die Einnahmen werden zu 100 Prozent weitergegeben.