Yoga-Kurs für Anfänger

GIESSEN - Es ist nie zu spät, mit Yoga zu beginnen. Deshalb bietet das FrauenKulturZentrum den Online-Kurs "Yoga auf dem Stuhl" für Anfänger*innen, ältere Menschen und Menschen mit körperlichen Beschwerden sowie all diejenigen an, die sich für Yoga interessieren. Der Kurs orientiert sich an der Tradition des Kundalini Yogas und nutzt neben den Übungsreihen auch Mantras, Tiefenentspannung und Meditation. Der Kurs startet am 1. März und findet immer montags von 18 Uhr bis 19.30 Uhr statt. Benötigt wird ein Internetanschluss mit PC oder Tablet, ein Stuhl ohne Armlehnen, am besten auf einer rutschfesten Matte, bequeme Kleidung, etwas zu trinken, eine Decke für die Entspannung.

Fragen, nähere Informationen und Anmeldung direkt bei der Kursleiterin Barbara Dörschel unter 0178/ 8921093 oder per E-Mail an barbara-doerschel@gmx.de. Ein Probemonat auf Spendenbasis ist möglich.