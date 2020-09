Zahl der beschmierten Autos steigt auf über 200

GIESSEN - Nachdem im Zusammenhang mit den Protesten im Dannenröder Forst Autos in Gießen mit einem roten "X" markiert wurden , hat die Polizei die Zahl der beschmierten Fahrzeuge am Mittwochnachmittag erneut nach oben korrigiert. War am Morgen noch von rund 170 Autos die Rede , gehen die Beamten mittlerweile von über 200 aus. "Der Gesamtschaden kann noch nicht genau beziffert werden, könnte aber im hohen fünfstelligen oder im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen", heißt es vonseiten der Polizei in einer Pressemitteilung.