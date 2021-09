Zahlreiche Fragen zum Verkehrsversuch auf Anlagenring in Gießen

Eine Spur je Fahrtrichtung soll künftig auf dem Anlagenring Fahrrädern vorbehalten sein. Archivfoto: Friese

GIESSEN - Anfang März. Keine zwei Wochen mehr bis zur Kommunalwahl. Showdown in der Stadtverordnetenversammlung: Grüne, SPD und Gießener Linke beschließen den Verkehrsversuch auf dem Anlagenring. Der Widerstand aus dem bürgerlichen Lager bleibt erfolglos. Bis zum 30. September sollte der Versuch anlaufen - zu sehen ist bislang nichts. 11. September: Podiumsdiskussion der beiden heimischen Tageszeitungen auf dem Kirchenplatz. In der Debatte um die Verzögerung des Versuchs greift Alexander Wright erneut zum bereits bekannten Argument: Das Verkehrsdezernat befinde sich nach wie vor in der Hand der CDU. "Tempo ist eine Sache des politischen Willens", sagt der Fraktionsvorsitzende und Oberbürgermeisterkandidat der Grünen. 14. September: Sitzung des Bauausschusses. Der städtische Verkehrskoordinator Ralf Pausch und Holger Hedrich als Leiter der Straßenverkehrsabteilung erläutern anhand zahlreicher Beispiele Komplexität und Schwierigkeiten des beschlossenen Verkehrsversuchs. Es seien viele Fragen offen, die die Antragssteller vor der Umsetzung beantworten müssten.

"Probleme sind lösbar"

"Ich habe im Vorfeld erhebliche Bedenken geltend gemacht und teile den gefassten Beschluss nicht. Es ist aber selbstverständlich, dass ich ihn umsetze", erklärte Verkehrsdezernent Peter Neidel. Die Verwaltung befasse sich seit dem Votum der Stadtverordnetenversammlung damit. Unterbrochen habe man die Arbeiten nur, als der gegenteilige Bürgerantrag "Für eine vernünftige Verkehrsplanung" vorlag. Denn vor der Entscheidung sollten keine gegenläufigen Fakten geschaffen werden. Während ihrer Arbeit an der Umsetzung des Versuchs seien die Fachleute auf Problemstellungen gestoßen, auf die man "von den politisch Verantwortlichen Antworten" erwarte. Ohne sie sei die Verwirklichung des Verkehrsversuchs nicht möglich.

"Mit jedem unserer Treffen ist die Thematik für uns komplexer geworden", beschrieb Pausch die Zusammenarbeit der Ämter an dem Thema. Eine der Schwierigkeiten bei der Umsetzung sei die Problematik von Schleppkurven. Als Beispiel nannte Pausch die Ecke Gabelsbergerstraße/Westanlage. "Der Beschluss schreibt eine drei Meter breite Fahrradspur vor. Dann ist an dieser Stelle aber der notwendige Platz für den Schwerverkehr nicht gewährleistet", erläuterte der Verkehrskoordinator. Die Spur für Fahrräder könne - entgegen dem Beschluss - an dieser Stelle nur 2,50 Meter breit sein. Daneben stelle sich unter anderem die Frage, ob die Fahrradspur künftig auch von den Bussen genutzt werden könne. Pausch: "Der Beschluss ist an dieser Stelle interpretationsfähig." Etwa im Bereich Bahnhofstraße/Westanlage empfehle die Verwaltung die Mischnutzung. Die Kosten des Verkehrsversuchs liegen darüber hinaus in einem Bereich zwischen 600 000 und 815 000 Euro, so der Koordinator.

Zu den auch beschlossenen Innenstadtachsen Neuen Bäue bis Neustadt und Bahnhofstraße bis Walltorstraße, die zu Fahrradstraßen werden sollen, nannte Pausch ebenfalls eine Reihe von Problemen. Neben der räumlichen Begrenzung auf der Bahnhofstraße zählten dazu unter anderem die Führung über den Marktplatz sowie die Konkurrenz zwischen Fahrrad und Wochenmarkt.

Es sei deutlich geworden, dass die Verwaltung den Auftrag der Stadtverordnetenversammlung sehr ernst genommen habe, ergänzte Peter Neidel die Erläuterungen von Pausch und Hedrich. "Die Ausführungen zeigen uns die Probleme auf. Wir sehen das aber positiv, denn sie sind lösbar. Ich hatte erwartet, dass der Versuch noch teurer wird", stieg Marvin Fritsch von den Grünen in die Debatte ein. Auf Nachfrage von Maximilian Würtz von der Fraktionsgemeinschaft Gigg+Volt erläuterte Neidel anstehende Baumaßnahmen der Stadtwerke auf dem Anlagenring. Zwei sogenannte Graugusssanierungen stünden im nächsten Jahr an. "Die Stadtwerke sind verpflichtet, sie bis Ende 2022 durchzuführen", betonte der Bürgermeister.

"Absoluter Wahnsinn"

"Dass ein Verkehrsversuch für ein Jahr eine Millionen Euro kostet, ist absoluter Wahnsinn", wandte sich Fraktionsvorsitzender Heiner Geißler von den Freien Wählern an die Grünen. Schon beim ursprünglichen Beschluss des Versuchs hätten weite Teile der Stadtverordnetenversammlung darauf hingewiesen, dass es so nicht gehe. "Und jetzt kommt heraus: Es geht so nicht. Die CDU und wir haben damals angeregt, vorher über das Vorhaben zu reden", erinnerte Geißler. Es gehe nicht an, derartige Dinge zu beschließen und sie dann der Verwaltung zu überlassen. "Wenn wir es nicht versuchen, bleibt alles beim Alten", entgegnete Fraktionsvorsitzende Melanie Tepe von der Gießener Linken. Man habe nun die Chance zu schauen, wie sich die Stadt gestalten lasse.