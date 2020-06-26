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Freitag, 26.06.2020 - 10:30
4 min

Zahlreiche Hinweise: Spielt Netflix-Serie "Dark" in der Nähe von Gießen?

Morgen startet die finale Staffel "Dark". Die Stadt, in der die Serie spielt, ist fiktiv. Dennoch gibt es Verweise auf Gießen und Umgebung. Wir haben ganz genau hingeschaut.

Von Jasmin Mosel
Zentrales Motiv aus "Dark": Hauptfigur Jonas Kahnwald (Louis Hofmann) ist in den "Windener Höhlen" auf der Suche nach einem Zeitportal. Foto: Julia Terjung/Netflix/dpa

Zentrales Motiv aus "Dark": Hauptfigur Jonas Kahnwald (Louis Hofmann) ist in den "Windener Höhlen" auf der Suche nach einem Zeitportal. Foto: Julia Terjung/Netflix/dpa

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Zentrales Motiv aus "Dark": Hauptfigur Jonas Kahnwald (Louis Hofmann) ist in den "Windener Höhlen" auf der Suche nach einem Zeitportal. Foto: Julia Terjung/Netflix/dpa

Zentrales Motiv aus "Dark": Hauptfigur Jonas Kahnwald (Louis Hofmann) ist in den "Windener Höhlen" auf der Suche nach einem Zeitportal. Foto: Julia Terjung/Netflix/dpa

Unter anderem lässt ein Ausweisstempel auf Gießen als Handlungsort schließen. Repro: Mosel

Unter anderem lässt ein Ausweisstempel auf Gießen als Handlungsort schließen. Repro: Mosel

Auf den Suchplakaten bilden die ersten vier Ziffern der angegebenen Telefonnummer die Gießener Vorwahl. Repro: Mosel

Auf den Suchplakaten bilden die ersten vier Ziffern der angegebenen Telefonnummer die Gießener Vorwahl. Repro: Mosel

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