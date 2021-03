Zahlreiche Kennenlernangebote für THM-"Erstis" in Gießen

THM-Vizepräsident Olaf Berger begrüßt die kommenden Erstsemester in der virtuellen Veranstaltung. Screenshot: Leyendecker

GIESSEN - Dass selbst die modernste Technik ab und an mal Organisatoren einen Strich durch die Rechnung machen kann, konnten die Mitarbeiter der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) Mittwochabend am eigenen Leib erfahren. Die Übertragung des digitalen Semesterstarts aus dem Löbershof streikte am Anfang auf Youtube massiv, man lud also die Teilnehmer allesamt auf die Plattform Zoom ein und hoffte, dass die Verbindung hält. Sie hielt, doch manchmal war die Leiterin der Zentralen Studienberatung und Moderatorin des Abends, Jutta Müller, nur sehr leise zu hören. Technikprobleme, mit denen auch die Studierenden nach einem Jahr Heimstudium bestens vertraut sind. Dennoch hob Vizepräsident Prof. Olaf Berger die digitalen Vorzüge solcher Veranstaltungen heraus. "Ich spreche hier per Direktübertragung zu Ihnen. Vor einem Jahr wäre so ein Format für uns noch undenkbar gewesen", so der Professor, der kurzfristig als Ersatzredner für den THM-Präsidenten Matthias Willems eingesprungen war.

Die Zeit verändere sich schnell und viele Dinge würden sich gerade für junge Leute im Studium eröffnen. "Das Studium ist ein geschützter Raum. Hier können Sie experimentieren, auch was ihre Studienwahl betrifft", meint Berger zum digitalen Auditorium. Er selbst gehe davon aus, dass die künftigen Studierenden die "Höhen und Tiefen" des Studiums meistern werden und die Studienzeit später als selige Zeit in Erinnerung behalten werden.

Viel Technik, viel Kreativität

Neben dem Grußwort des Vizepräsidenten gab es bei der digitalen Veranstaltung wieder eine Vielzahl von Angeboten für die Studierenden. Durch das digitale Studierendeneinführungsprogramm (STEP) soll den künftigen Erstsemestern der Einstieg erleichtert werden. "Es gibt wieder zahlreiche Kennenlern- und Beratungsangebote", sagt Müller. Das zeigen auch die ausgearbeiteten Poetry-Slams der Studierenden sowie die Präsentation der Universität deutlich. Ebenfalls stellen sich Kernbereiche der Hochschule wie die Bibliothek, das International Office und weitere elementare Bereiche vor. All das sind wichtige Informationen, die ein kommender Erstsemester eines Tages in seinem Studierendenleben einmal benötigen könnte. "Es ist ja gerade der Vorteil des Formats, dass auch Abschlussklassen oder interessierte Eltern unverbindlich zuschauen können, was die THM so ausmacht", meint Müller. Immer wieder wird der Abend durch Liveschalten ergänzt, wie beispielsweise durch den Vortrag von Dr. Daniel Hunold. Dieser sprach nicht etwa aus Gießen zu den Anwesenden, sondern von der Uni Greifswald. "Ich möchte leisen Menschen im Bildungssystem eine Stimme geben", beginnt Hunold seinen Vortrag. Wichtig ist ihm vor allem die Frage, wie man richtig lernen kann. "Uni ist mehr als nur lernen. Man darf sich nicht überfordern", betont der Dozent. Neben Tipps zum richtigen Lernen ist Hunold auch auf Youtube aktiv. Unter dem Kanal "Motiviert Studiert" hat er über 70 000 Abonnenten und gibt dort Tipps für das richtige Lernen. "Die Hochschule ist ein ganz anderes Setting als die Schule, das darf man nicht unterschätzen", meint Hunold.

Studierende berichten

Doch wie gehen Studierende mit dem digitalen Alltag um, die kein "reales" Campusleben kennen? Markus Blaut und Laura Hensel haben beide ihr Studium während der Pandemie begonnen und stellten sich den Fragen von Maurice Kontz vom Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA). "Man darf das Lernvolumen nicht unterschätzen", berichtet Blaut. Hensel ergänzt, man müsse "dranbleiben am Studium". Dank STEP sei der Studieneinstieg einfach gelungen und man könne den Hochschulsport als Ausgleich nutzen, so die Studierende. Blaut hingegen motiviert die künftigen Studierenden, auch die Klausureneinsicht zu nutzen, um aus Fehlern zu lernen.

Die sinkenden Zahlen der neuen Erstsemester nehmen auch die Verantwortlichen an der Hochschule besorgt zur Kenntnis. Aktuell werden 949 "Erstis" im Sommersemester ihr Studium an der THM beginnen, während es im Sommersemester 2020 noch 1426 Einschreibungen gab. Das Wintersemester sei mit rund 3500 Neuzugängen traditionell beliebter. Der Trend sei nach Angaben der THM generell aufgrund von demografischen und schulpolitischen Gründen sinkend. Zwar sei man in den Standorten in Gießen, Wetzlar und Friedberg mit insgesamt 17 141 Studierenden gut aufgestellt, doch man spüre die Auswirkungen der Pandemie bereits deutlich.

Viele junge Menschen scheinen unentschlossen, was ihren künftigen Bildungsweg angeht und warten die Entwicklung ab. Besonders ein Studium in einer fremden Stadt ist während der Pandemie deutlich unattraktiver, da die finanziellen Erwerbsmöglichkeiten für Studierende eingeschränkt sind. Zudem ist die Mobilität internationaler Studierender momentan erschwert, wobei sich hier immerhin 130 neu immatrikuliert haben.

Eines Tages jedoch, da sind sich alle einig, wird es wieder einen aktiven Austausch auf dem Campus geben - so, wie man es vor der Pandemie gewohnt war.

Weitere Informationen gibt es für Interessenten und Erstsemester unter go.thm.de/willkommen.