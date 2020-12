Zank um Lichterglanz in Gießen

Sternenzelt über dem Marktplatz: Seit Jahren zeichnen die BIDs für die Beleuchtung verantwortlich. Foto: Gießen Marketing

GIESSEN - Die Gießen Marketing und der Vorsitzende des BID Marktquartier Thomas Kirchof haben die Geschichte der Weihnachtsbeleuchtung in Gießen zusammengetragen. Demnach war die Welt in den 60er Jahren offenbar noch in Ordnung: Bilder aus dem Jahr 1964 zeigen den Marktplatz im festlichen Lichterglanz. Damals haben die Stadtwerke jedes Jahr die Lichterketten aufgehängt.

Irgendwann im Laufe der Zeit hat sich das geändert. Schon länger in Gießen lebende Bürger werden sich teils belustigt, teils mit Kopfschütteln an die Zeiten erinnern, in denen es jedes Mal im Herbst wieder zu Streit und Zank darüber kam, wer nun die Weihnachtsbeleuchtung bezahlen soll, wem sie nutzt, bei wem sie leuchten darf und bei wem nicht. Das war um das Jahr 2000 die Regel und die Gemüter kochten gerne mal hoch - auch unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit. Ende 2006 war das auf einen Schlag vorbei. Plötzlich waren alle Streitereien über echte und angebliche "Trittbrettfahrer" vergessen und echter Weihnachtsfriede kehrte ein.

Noch bevor die vier Business Improvement Districts (BIDs) offiziell eingerichtet waren, übernahmen diese die Koordination der Arbeiten und die Finanzierung. Der finanzstarke Seltersweg konnte gleich seinen gesamten Bereich ausleuchten, in den anderen Quartieren wurden die Lichterketten Zug um Zug komplettiert. Im Marktquartier begann man im Dezember 2006 mit der Fußgängerzone und der Marktstraße, ab 2008 zeigte sich dann das ganze Quartier mit dem "Lichtzelt" am Marktplatz und an den Bäumen auf dem Kirchen- und Lindenplatz in weihnachtlichem Lichterglanz, wie Thomas Kirchof ausführt.

Das jährt sich in diesem Jahr zum 13. Mal. Und auch wenn Eisbahn und Weihnachtsmarkt leider Corona-be-dingt nicht stattfinden können: Die BIDs Seltersweg, Marktquartier und Theaterpark werden mit ihrer Weihnachtsbeleuchtung wieder dabei helfen, trotz dunkler Jahreszeit die Innenstadt heller zu machen und weihnachtliche Freude zu verbreiten. "In diesem Jahr ist es ohne den Weihnachtsmarkt und die Eisbahn umso bedeutender, das weihnachtliche Flair in unsere Innenstadt zu bringen", betonte Bürgermeister Peter Neidel beim "Anknipsen" am Freitag und lobte das Engagement der BIDs.

Thomas Kirchhof, Vorsitzender des BID Marktquartier, regt darüber hinaus an: "Es wäre schön, wenn in diesem Jahr die Weihnachtsbeleuchtung länger brennen könnte als in den Vorjahren. Auch Anfang des Jahres ist es noch sehr früh dunkel, da freuen sich Besucher der Stadt sicher über den Lichterglanz." Peter Neidel habe bereits auf den Vorschlag reagiert: "Darüber musste ich nicht lange nachdenken: In solch ungewöhnlichen Zeiten freuen wir uns, wenn die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt auch noch über den Jahreswechsel hinaus besinnliche Stimmung verbreitet."

Besonderer Adventskalender

Das BID Marktquartier führt am Kirchenplatz eine weitere weihnachtliche Tradition fort. Schon ab den 90er-Jahren wird das Wallenfels'sche Haus des Oberhessischen Museums zum Adventskalender. Es ist vielleicht der größte, ganz sicher zumindest einer der größten in Hessen. 23 Fenster und das Oberlicht der Eingangstür werden mit Weihnachtsmotiven versehen und ab dem 1. Dezember leuchtet jeden Tag ein Motiv mehr auf. Das Kaufhaus Karstadt war Initiator und anfänglicher Sponsor der schönen Aktion. 2007 übernahm dies das BID Marktquartier und ließ von Schülern der Willy-Brandt-Schule neue Motive erstellen. Diese werden bis heute benutzt und am 24. Dezember strahlt dann das ganze Wallenfels'sche Haus wieder im vollen Glanz. Und auch 2020 haben Seltersweg, Marktquartier und der Neuenweg wieder Weihnachtsbäume in der Fußgängerzone aufgestellt, die die festliche Stimmung unterstreichen.