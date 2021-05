Zehn Antlitze der Schöpferin

Die reale Künstlerin Louisa Clement ... Fotos: Schultz

GIESSEN - Die gute Nachricht zuerst: Es gibt eine neue Ausstellung in der Kunsthalle Gießen. Die schlechte Nachricht gleich hinterher: Die Eröffnung wurde erst einmal verschoben. Dennoch stellte die Leiterin und Kuratorin der Kunsthalle, Dr. Nadia Ismail, der Presse vorab die Schau von Louisa Clement vor. In "Double Bind" zeigt die Bonnerin, teils dreidimensional, teils fotografiert und teils als Video, eine faszinierende Welt von zumeist weiblichen Skulpturen. Der Clou sind ziemlich lebensechte Puppen, die nicht nur ihrer Schöpferin maßgenau nachgebildet sind, sondern auch ein begrenztes Bewegungs- und Sprechvermögen haben.

Alle zehn mit Künstlicher Intelligenz (KI) ausgestatteten Figuren heißen ebenfalls Louisa und sind nummeriert, denn sie gleichen einander aufs Haar. Diese "Repräsentantinnen" sind äußerlich, jedenfalls im Ruhezustand, schwer vom lebenden Vorbild unterscheidbar, zumal die Künstlerin ihre Figuren auch mit mentalen Anteilen von sich selbst ausstattete. Auf der Basis von 2000 persönlichen Aussagen erstellt die KI eine auf Algorithmen basierende Persönlichkeit, der überdies mit Wissen aus dem Internet gespeist ist.

Allein der Tonfall bleibt bewusst mechanisch, die Stimmen erinnern an Sprachassistentinnen im Smartphone. Mit Ausstellungsbesuchern können die Figuren so kommunizieren und durch die Gespräche dazulernen, um ihre 'Persönlichkeit' weiterzuentwickeln. Denn die KI verleiht den Puppen einen gewissen Grad an Autonomie, der sich im Laufe der Zeit steigert und sich durch sprachliche Interaktion zunehmend individualisiert. Die Objekte sollen verkauft werden, und nach etwa drei Jahren zurückkehren, damit Clement die von den, sagen wir ruhig, Robotern gesammelten Erfahrungen auswerten kann. Gewisse Sperren verhindern, dass die jeweiligen Eigner ausspioniert werden können wie etwa von Googles Siri. Ein bisschen gruselig findet Clement ihre Schöpfungen allerdings auch, zumal sie tatsächlich persönliche Merkmale oder Anteile ihrer selbst besitzen.

Rotierende Köpfe

Die Besucher der Ausstellung werden gleich am Eingang durch rotierende Köpfe ("Circling Heads") auf vier Bildschirmen in einen Sog gezogen, der durch die folgende optisch aufregende Szenerie mit ungewöhnlichen Bildern an den Wänden und schwarzen Objekten am Boden weiter verstärkt wird. Bei diesen Objekten handelt es sich um Formen ("Moulds"), mit denen die Puppen hergestellt wurden und die Clement in Bronze gießen ließ. Verblüffende Momente schaffen die "Louisas", wenn sie plötzlich zu sprechen beginnen, fast, als wollten sie ein Gespräch anfangen. "Wenn man sie zusammensetzt, unterhalten sie sich miteinander", erzählt Clement. "Ich hab mich seit einem Jahr ganz gut an sie gewöhnt". Selbst die Pressevertreter fanden das ein bisschen unheimlich. Auf die Frage "Do you like me?" aus der Runde antwortet eine der Louisas: "Yes, I like your ass." Dabei fällt eine verblüffend menschenähnliche Mimik auf, die zu dem Gefühl beiträgt, dass einem die Roboterin gleichsam die Hand reicht und zur Kommunikation einlädt - bei der allerdings nur sie redet.

Die visuelle Ebene ist mit großen Fotos gestaltet, die an Akte erinnern. Die Gleichmäßigkeit der Haut und die perfekten Proportionen verraten aber, dass hier die Puppen als Modelle dienten. Zudem gibt es Fotografien der Formen in Schwarzweiß - es ist eine ungewöhnliche Bilderwelt. Clement geht es aber um mehr als nur ein optisches Spektakel. Sie kreierte nach langer, intensiver physischer und psychischer Vorbereitung mittels innovativer technologischer Verfahren für Körperscans, Mikrofotografie sowie filmischer Bewegungsstudien ein perfektes Abbild von sich selbst. In Zusammenarbeit mit einer chinesischen Firma, die sich auf die Produktion von Sexpuppen spezialisiert hat, entstanden aus ihren Körperdaten lebensgroße Puppen mit ihrer Statur, die überdies mit dem Hautton und der Oberflächentextur einzigartige körperliche Merkmale der Künstlerin nachahmen. Beweglich und sogar sexuell funktionstüchtig, tragen diese Repräsentantinnen "nicht nur das Antlitz ihrer Schöpferin, sie sind überdies so programmiert, dass sie Gesichtsausdrücke von Louisa Clement - sofern technisch möglich -zu imitieren vermögen", erklärt Nadia Ismail. Letztlich geht es hier also im Kern um die Frage, was real ist und was nicht.

Chinesische Technik

Louisa Clement, Jahrgang 1987, studierte an den Kunst-Akademien in Karlsruhe und Düsseldorf. Für ihre Arbeiten erhielt sie Preise und Stipendien, Ausstellungen waren in zahlreichen renommierten Häusern wie dem Sprengel Museum Hannover, dem Wallraf-Richartz-Museum Köln und der Gladstone Gallery New York zu sehen.

Die Laufzeit der derzeit geschlossenen Ausstellung in der Gießener Kunsthalle wurde bis zum 26. September verlängert. Dazu sind begleitende Programme und ein Katalog geplant.