Zeichen des Zusammenhalts für die Flutopfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Angesichts von Leid und Not, die die Flutkatastrophe über viele Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gebracht hat, ruft die Evangelische Kirche im Rheinland für den heutigen Freitag, 23.Juli, zu einem Zeichen des Zusammenhalts auf. Viele der besonders betroffenen Orte liegen auf dem Gebiet der rheinischen Kirche. Auch Kirchen in und um Gießen folgen dem Aufruf und beteiligen sich. So ist die Kapelle des Stadtkirchenturms von 10 bis 20 Uhr für das stille Gebet geöffnet. Um 18 Uhr wird das volle Geläut des Turms zum Gedenken an die Opfer erklingen. Vor der Kapelle auf dem Alten Friedhof findet, ebenfalls um 18 Uhr, ein Gedenkgebet mit Pfarrer Johannes Lohscheidt statt. "Vor Gott wollen auch wir an die Menschen denken, die in unserer unmittelbaren Nähe ums Leben gekommen sind, die vermisst werden, die alles verloren haben", sagt Dekan André Witte-Karp vom Evangelischen Dekanat Gießen und bittet um Zeichen der Verbundenheit und der Solidarität.

"Ob wir in und um Gießen sind oder auf Reisen, lassen Sie uns um 18 Uhr innehalten und gemeinsam gedenken." Der Dekan ruft auch zu Spenden auf, zum Beispiel über das Spendenkonto der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe: Diakonie RWL, DE79 3506 0190 1014 1550 20, KD Bank. Stichwort Hochwasser-Hilfe.