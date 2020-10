Zeichen für Schulsport gesetzt

In der Sporthalle wurde in Kleingruppen Ultimate Frisbee gespielt. (Fotos: WSO)

GIESSEN - (red). Das gab es noch nie in der langen Geschichte von „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“: Mehr als 235 000 Schüler aus 1273 Schulen setzten Ende September gemeinsam ein Zeichen für den Schulsport. Der bundesweite Aktionstag hatte das Ziel, die Bedeutung von Bewegung, Sport und Spiel im schulischen Alltag herauszustellen und zu zeigen, wie dies auch in Zeiten der Corona-Pandemie möglich ist. Die Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten nahm mit 53 Schülern an dieser Aktion teil. Die Aktionen der Schule waren Life Kinetik am Lahnufer, Tischtennis im Schulgarten und Ultimate Frisbee in Kleingruppen in der Sporthalle.

„Das Coronavirus wird uns alle im Alltag noch lange begleiten. Sport und Bewegung müssen jedoch nicht aus dem Schulalltag gestrichen werden. Der Aktionstag ‚Jugend trainiert – gemeinsam bewegen‘ soll zeigen, was unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln alles möglich ist. Dieser Aktionstag ist ein Signal für den Schulsport und Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“, sagt Thomas Härtel, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Schulsportstiftung, die „Jugend trainiert“ ausrichtet.

Insgesamt beteiligten sich bundesweit 1273 Schulen an der Aktion. Über 235 000 Schüler senden dabei die Botschaft „Schulsport – aber sicher!“ aus. Die Schulen haben individuelle Bewegungsangebote, zum Beispiel in Form einer bewegten Pause oder im Rahmen einer Unterrichtsstunde, vorbereitet, die unter Einhaltung der lokalen Abstands- und Hygieneregeln durchgeführt werden.

„Das ist einmalig. Nie zuvor in der 51-jährigen Geschichte des Wettbewerbs haben sich an einem einzigen Tag so viele junge Menschen im Zeichen von Jugend trainiert für Olympia & Paralympics sportlich betätigt. Unser Dank gilt allen engagierten Lehrkräften, die zu diesem Ergebnis ihren Beitrag leisteten und mit ihren kreativen Ideen ein starkes Zeichen für den Schulsport setzten“, sagt Thomas Härtel.

Unterstützt wurde der Aktionstag der Deutschen Schulsportstiftung von den Kultusministerien der Länder, den an „Jugend trainiert“ beteiligten Sportverbänden und vom Deutschen Sportlehrerverband. Jugend trainiert für Olympia & Paralympics ist mit 800 000 Teilnehmenden pro Jahr der größte Schulsportwettbewerb der Welt. Derzeit können nur vereinzelt wieder Wettbewerbe veranstaltet werden.

Alle teilnehmenden Schulen konnten am Aktionstag hochwertige Preise gewinnen. Der „Jugend trainiert“-Hauptsponsor Deutsche Bahn veranstaltete den Fotowettbewerb „DB Schulsport-Schnappschuss“ und vergibt 100 Reisegutscheine im Wert von je 1000 Euro. Außerdem hatten zahlreiche Sportler, Bundesligavereine, Sportverbände, Sponsoren, Partner und die Deutsche Schulsportstiftung rund 1400 weitere Gewinne für eine Verlosung zur Verfügung gestellt.