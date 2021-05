Zeichen setzen gegen Rassismus

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der Tod von Georg Floyd am 25.Mai 2020 durch einen Polizisten, löste auf der ganzen Welt eine Protestwelle der Black Lives Matter-Bewegung aus, welche sich weltweit gegen rassistische Polizeigewalt an BPoC einsetzt. Allein in Deutschland kamen laut Pressemitteilung der Gießener Jusos seit 1990 insgesamt 181 von Rassismus betroffene Menschen in Gefängnissen und Polizeiwachen ums Leben. Doch Rassismus findet sich in allen Teilen der Gesellschaft und nicht nur in staatlichen Institutionen. Deshalb wollen Jusos, die Grüne Jugend, "Omas gegen rechts", weitere Gießener Gruppen sowie die Ausländerbeiräte des Landkreises und der Stadt ein Zeichen gegen Rassismus und für Toleranz zu setzen und organisieren am 25. Mai eine Demonstration. Der Zug startet um 17 Uhr vom Berliner Platz, wo im Anschluss ab 18 Uhr eine Kundgebung stattfindet. Alle Interessenten sind eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen.