Zeit für radikales Umdenken

GIESSEN. „Eine neue Erzählung der Moderne“: Prof. Hans Joachim Schellnhuber, langjähriger Leiter des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) machte bereits in der Wahl des Titels deutlich, wo sein Schwerpunkt im Rahmen der JLU-Ringvorlesung liegen sollte. Die Corona-Krise, vom Typ „once in a century“, hat das Leben der Menschen so stark verändert wie kein Ereignis seit 1945. Und es ist offenkundig, dass die Folgen der Pandemie zukunftsorientiert diskutiert werden müssten. Dabei wird vor allem die Frage entscheidend, wie Gesellschaften umwelt- und klimapolitisch nachhaltiger werden können. Der digitale Vortrag des renommierten Wissenschaftlers passte also hervorragend zum übergeordneten Thema: „Das Ende der Welt, wie wir sie kannten und: wie wir morgen leben werden“.

Klimakrise geht unter

„Corona ist nur die Spitze des Eisbergs“, beginnt der Referent seine Ausführungen. Das sei nicht zu leugnen, vor allem, wenn man auf die Schwerpunkte der Nachrichten geblickt habe. „80 Prozent aller Nachrichten waren zeitweise nur durch Corona geprägt. Es war seit dem Buchdruck nie so fokussiert“, berichtet der Wissenschaftler. Was aufgrund der Pandemie etwas untergehe, das sei die Klimakrise. „2020 war eines der wärmsten Jahre, die jemals aufgezeichnet wurden. Es gab allein im Atlantik 29 Tropenstürme – ein absoluter Rekord“, so der 70-jährige Forscher. Die Klimakrise sei zwar im Bewusstsein aller angekommen, sei es durch die immer extremer werdenden Wetterphänomene oder die „Fridays for Future“-Bewegung, aber immer noch werde zu wenig agiert. Dafür nennt Schellnhuber drei konkrete Beispiele. Die Menschheit befinde sich aus seiner Sicht in der „Sackgasse der industriellen Landwirtschaft“. Massentierhaltung und extremer Ackerbau führten dazu, dass immer mehr Flächen zerstört werden. „Die Biomasse der Insekten nimmt weltweit um 2,5 Prozent pro Jahr ab. Das ist gefährlich“, meint Schellnhuber. Ein weiterer Punkt ist der globale Verlust der Waldfläche, sowohl auf einer Makro- wie auch Mikroebene. „Überall wird die Axt aufgelegt und gerodet“, so der Forscher weiter.

Kipppunkte der Natur

Diese verstärkte Ausbeutung der Natur führe dazu, dass sich im globalen Ökosystem sogenannte „Kipppunkte“ bilden. Ein Blick nach Südamerika macht die Lage deutlich. Dieser Kipppunkt ist im Amazonas-Regenwald dann erreicht, wenn 25 Prozent der Gesamtfläche gerodet werden. Dann würde aus der „grünen Lunge der Welt“ vermutlich eine Savanne oder im schlimmsten Fall eine Steppe werden. „Momentan sind wir bei 18 Prozent der Gesamtfläche, Tendenz steigend“, so Schellnhuber. Doch so weit müsse man gar nicht blicken, meint er. „Der Kipppunkt beim Buchenmischwald ist fast erreicht. Das beste Beispiel ist der Brocken im Harz. Stürme, Trockenheit, Borkenkäfer – es sieht teilweise aus wie auf einer Mondlandschaft“, resümiert der Wissenschaftler. „Die Natur hat noch viele Pfeile im Köcher“. Man kenne beispielsweise den Treibhauseffekt seit 1896, aber da hatte man mit dem Faktor Öl nicht gerechnet, sondern lediglich mit Kohle. Öl lasse zwar Wirtschaften exponentiell wachsen, dennoch sei das für die Welt ein Ausnahmezustand. Was den Verbrauch von Kohlenstoffdioxid anginge, sei im ersten Halbjahr 2020 ein positiver Trend zu sehen. „Wir haben einen Rückgang von 8,8 Prozent der CO2-Emissionen. Das ist beachtlich“, so der Forscher. Für das Klima habe sich Corona allerdings nicht wirklich rentiert. Zwar habe man bei Flügen, dem Schiffsverkehr und dem Automobilverkehr erhebliche Einschnitte erlebt, für eine große Veränderung hat das aber nicht gesorgt. Einen Meilenstein gab es mit dem Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 dennoch. Das Abkommen sieht die Begrenzung der menschengemachten globalen Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad gegenüber vorindustrieller Werten vor.

1,5 oder zwei Grad?

Schellnhuber hält dagegen, dass es sicherer wäre, sich an der 1,5 Grad Marke zu orientieren. „Wenn eine bestimmte Temperaturgrenze erreicht ist, dann kippt das gesamte System“. Beispiele dafür seien Grönlands Eisschild oder das sogenannte „Schlängeln des Jetstreams“. Die Folge davon seien unkontrollierbare Wetterextreme, die zu einer „neuen Normalität“ werden. Was passiert aber, wenn die Menschheit nichts gegen den Klimawandel unternimmt? „Business as usual führt zu einer Erwärmung von 8,5 Grad bis 2500“, meint Schellnhuber. Einige der schädlichen Prozesse seien bereits im Gange, das Absterben der Korallenriffe beispielsweise sei nicht mehr zu verhindern.

„Wir spielen mit der Lebensgrundlage der Menschheit“, so der Forscher. Wie also das Problem angehen? Der Schlüsselsektor dafür sei die „Gebaute Umwelt“, eines der Herzensthemen des Referenten, wie er selbst sagt. Konkret bedeutet das ein radikales Umdenken. „Wir müssen einen neuen Umgang mit dem Thema Bauen und Infrastruktur schaffen. Mehr als 40 Prozent aller globalen Treibhausgasemissionen stammen aus Konstruktion und Betrieb von Gebäuden“, berichtet Schellnhuber. Eine nachhaltige Forstwirtschaft sei bereits eine gute Möglichkeit, dies umzusetzen. Man könne Städte in regelrechte Wälder verwandeln, um die Atmosphäre zu schützen. „Wir können dort viel von der Natur lernen“, meint der Forscher. Die Lösung für die Zukunft könnten polyzentrische Siedlungen sein, die gleichzeitig als Grundpfeiler für die neue Moderne dienen könnte. Den Anstoß dazu gab bereits EU-Präsidentin Ursula von der Leyen in einer Rede im September 2020, als sie von einem „New European Bauhaus“ sprach, angelehnt an das damalige Bauhaus in Weimar und Dessau unter Walter Gropius. „Ich erwarte mir viel von der Initiative“, meint Schellnhuber.

Die Moderne habe ihr schönes Gesicht verloren und dafür ein hässliches aufgesetzt. Die Idylle früherer Zeiten lasse sich zwar nicht wiederherstellen, dennoch müsse man für die Natur eine bessere Moderne schaffen. Ein Konzept dafür gibt es bereits, auch wenn es noch utopisch klingt, resümiert Schellnhuber. „Der technische Fortschritt und die industrielle Moderne müssen sich mit der Natur versöhnen. Dann gibt es eine Perspektive für die Zukunft“. Foto: Leyendecker