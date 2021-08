Zeit im Abenteuerland vergeht im Flug

Einige spannende Tage im Westerwald verbringt die Jugendlichen der Behindertenseelsorge Gießen. (Foto: Marschner)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Vor kurzem fuhren 25 Jugendliche und Betreuer der Behindertenseelsorge Gießen zum Urlaub in den Westerwald. Dass die Freizeit dieses Mal ganz nahe an dem Zuhause war, tat dem Spaß keinerlei Abtrag.

Untergebracht in wunderbaren „Nurdachhäusern“ und bei absolut genialem Wetter gab es vielerlei zu entdecken: Man entdeckte sich selber und hielt seine Einzigartigkeit in Schattenrissen fest. Man entdeckte die Natur bei einem Outdoorcamp, bei dem man eng mit Pferden, Eseln und Alpakas auf Tuchfühlung ging. Aber auch eine Tagesfahrt nach Weilburg knüpfte daran an. Man besuchte den Tierpark mit exotischen und auch heimischen Tieren. Schließlich ging es dann zum Shoppen und Eisessen in die Innenstadt von Weilburg, wo eine wunderschöne Altstadt zu sehen war. Sogar der geplante Schwimmbadbesuch konnte dank schöner Wetterlage noch stattfinden. Aber auch an den Tagen vor Ort kam keine Langeweile auf: Man hörte und erlebte mit dem Propheten Mose täglich dessen Erfahrungen, als er von Gott beauftragt mit dem Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten unterwegs ins „gelobte Land“ war. Es gab ein Stationenspiel, wo die zehn Plagen in Ägypten im Mittelpunkt standen.

Aber man erlebte auch selbst, wie schön und faszinierend es sein kann, wenn man abends am Lagerfeuer sitzt und eine spannende Geschichte als Fortsetzung erzählt wird. Für einige war es auch eine besondere Erfahrung, dass man Stockbrot am Lagerfeuer backen und dieses dann süß oder deftig füllen konnte. So verging die Zeit im Flug und am Abschlussabend zeigten dann viele noch mal ganz neue Seiten von sich: Man sang und tanzte mit viel Begeisterung zu Klavier oder Gitarrenklängen. Bei dem Abschluss mit Eltern konnte jeder es noch mal spüren, dass die Tage im Abenteuerland positive Spuren hinterlassen hatten, die auch im Alltag noch lange nachklingen werden.