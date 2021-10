Zeitreise zum Auftakt

Jetzt teilen:

GIESSEN - (kg). Die Senior*innenmesse wird erstmals im „to go“-Format organisiert. Das Motto lautet: „Älter werden in Gießen“. Bei der Eröffnung im Schuhhaus Darré betonte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz, dass die Messe nach dem Verzicht 2020 nicht erneut ausfallen sollte und daher eine Alternative zu einer Veranstaltung in der Kongresshalle überlegt werden musste. Und so verteilt sich das Programm auf mehrere Orte in der Innenstadt. Wohnen, Freizeit, ehrenamtliche Tätigkeiten, Gesundheit und mehr sind die Themenbereiche. Sie sei sehr dankbar, dass so viele Partner gefunden werden konnten. Dank sagte sie auch Darré-Geschäftsführer Heinz-Jörg Ebert für seine musikalische Zeitreise durch Seltersweg, Gießen und die ganze Welt im zurückliegenden Jahrhundert. Es ging um die „Goldenen 20er“, Swing, Rock‘n’Roll, Pop und ganz viele Emotionen. Der Auftakt im Untergeschoss des Schuhhauses war gut besucht. Dabei stellten sich auch die sechs städtischen Senior*innentreffs und das Projekt „Digital Kompass“ vor.