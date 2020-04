"Zeitung lesen macht Azubis fit": Stadt Gießen an Projekt des Anzeigers beteiligt

Gute EDV-Kenntnisse und Spaß am Umgang mit Menschen: Renzo Geißel gefällt seine Ausbildung bei der Stadt Gießen - mit Ausbildungsleiterin Stefanie Köhler. Foto: Iris Baar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GiessenSeit acht Jahren nehmen Unternehmen aus Mittelhessen am Projekt "Zeitung lesen macht Azubis fit" dieser Zeitung teil und lassen regelmäßig ihr neu erworbenes Wissen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport testen. Im Gespräch mit dieser Zeitung erzählen Ausbilder, Geschäftsführer und Azubis in unserer Azubi-Serie, worauf es bei einer Ausbildung in ihrem Unternehmen ankommt. Heute im Interview: die Stadt Gießen mit Ausbildungsleiterin Stefanie Köhler.

Frau Köhler, warum sollten sich Schulabsolventen für eine Ausbildung bei der Stadt Gießen entscheiden?

Wir sind ein moderner und großer Arbeitgeber mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Wir bilden in 14 Ausbildungsberufen aus, darunter den Verwaltungsfachangestellten, den Bauzeichner, den Vermessungstechniker oder den Gärtner, um nur einige zu nennen. Wir bieten eine Einführungswoche an, um den neuen Azubis den Übergang von der Schule ins Berufsleben zu erleichtern. Wir legen besonderen Wert auf ein gutes Miteinander, haben einen jährlichen Azubitag und sogar einen Azubipausenraum.

Worauf legen Sie bei der Azubiauswahl besonders viel Wert?

Wir bieten allen Azubis die gleichen Chancen: Bewerber müssen einen Online-Test absolvieren, wer den gut besteht, wird zum Gespräch eingeladen. Darauf sollte man sich gut vorbereiten und seine Motivation und das Interesse am Beruf klar darstellen können.

Fotos Gute EDV-Kenntnisse und Spaß am Umgang mit Menschen: Renzo Geißel gefällt seine Ausbildung bei der Stadt Gießen - mit Ausbildungsleiterin Stefanie Köhler. Foto: Iris Baar Stefanie Köhler 2

Was ist ein absolutes "No-Go"?

Unzuverlässigkeit und Unpünktlichkeit.

Was erwarten Sie von Ihren Auszubildenden?

Einsatz am Ausbildungsplatz, Interesse an der Tätigkeit und dass die jungen Menschen in der Schule gut mitkommen.

Wie fördern und fordern Sie Ihre Azubis?

Wir bieten während der gesamten Ausbildung "inhouse"-Weiterbildungen an, zum Beispiel MS-Office-Workshops, Suchtprävention oder auch ein Knigge-Seminar. Zudem bieten wir schulische Unterstützung und fördern das eigenständige Arbeiten. Mit Projekten wie dem Zeitungsprojekt oder unserem aktuellen Gesundheitsprojekt fördern wir ebenfalls unsere Auszubildenden.

ÜBER DIE AUSBILDUNG Renzo Geißel lernt Verwaltungsfachangestellter bei der Stadt Gießen im zweiten Ausbildungsjahr. Wir haben ihn gebeten, vier Sätze zu seiner Ausbildung zu vervollständigen. Am besten an meiner Ausbildung gefällt mir ... ... dass sie abwechslungsreich ist. Ich werde alle drei Monate in einer anderen Abteilung eingesetzt, bekomme viele Einblicke - auch in die Außenstellen wie zum Beispiel die Volkshochschule. Am schwierigsten an der Ausbildung finde ich ... ... den Übergang von Schule und Beruf. Diese Umstellung ist erst einmal zu bewältigen. Aber: Wer gut mit anderen Menschen umgehen kann, bekommt das locker hin. Für die Ausbildung sollte man ... ... gerne mit anderen Menschen umgehen und EDV-Kenntnisse mitbringen. Auch sollte man keine Berührungsängste bei Gesetzestexten haben. Nach der Ausbildung möchte ich ... ... gerne übernommen werden und im Bereich öffentliche Verwaltung arbeiten. Auch eine Weiterbildung zum Verwaltungsfachwirt kann ich mir gut vorstellen.

Sind Verkürzungen der Ausbildung möglich?

Ja, bei vorliegender Voraussetzung wie Abitur oder einer vorangegangenen Ausbildung sind Verkürzungen möglich.

Welche Perspektiven gibt es nach einer Ausbildung in Ihrem Unternehmen?

Bei uns gibt es sehr gute Perspektiven. Wir bieten unseren Auszubildenden grundsätzlich einen Anschlussvertrag für ein Jahr, in dem sie sich dann intern auf Stellen bewerben können. Weiterbilden kann man sich natürlich auch.