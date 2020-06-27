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Samstag, 27.06.2020 - 14:30
2 min

Zerstörtes Gießen als menschenleere Geisterstadt

Auf einer im Tiefflug gemachten amerikanischen Luftaufnahme aus dem Mai 1945 wirkt das zerstörte Gießen wie eine menschenleere Geisterstadt.

Von Ingo Berghöfer
Diese Nahaufnahme der "Trolley Mission" vom Mai 1945 zeigt Gießen als Geisterstadt. Ein einsamer Lastwagen ist in Höhe des Landgerichts zu sehen. Bildarchiv Markus Lenz, Frankfurt am Main (www.trolley-mission.de)

Diese Nahaufnahme der "Trolley Mission" vom Mai 1945 zeigt Gießen als Geisterstadt. Ein einsamer Lastwagen ist in Höhe des Landgerichts zu sehen. Bildarchiv Markus Lenz, Frankfurt am Main (www.trolley-mission.de)

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