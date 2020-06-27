Samstag,
27.06.2020 - 14:30
2 min
Zerstörtes Gießen als menschenleere Geisterstadt
Auf einer im Tiefflug gemachten amerikanischen Luftaufnahme aus dem Mai 1945 wirkt das zerstörte Gießen wie eine menschenleere Geisterstadt.
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