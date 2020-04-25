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Samstag, 25.04.2020 - 10:00
4 min

"Ziemlich geisterhaft": Digitales Semester an der THM Gießen hat begonnen

Zwischen Podcasts und Videovorlesungen: Dozenten und Studierende der THM stehen plötzlich vor ganz neuen Herausforderungen. Doch der Sprung ins "kalte Wasser" kann eine Chance sein, findet Dekan Harald Weigand.

Von Jasmin Mosel
"Hier würden Sie jetzt normalerweise sitzen" - Prof. Harald Weigand begrüßt die Studierenden zur Vorlesung per Videokonferenz. Foto: Mosel

"Hier würden Sie jetzt normalerweise sitzen" - Prof. Harald Weigand begrüßt die Studierenden zur Vorlesung per Videokonferenz. Foto: Mosel

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"Hier würden Sie jetzt normalerweise sitzen" - Prof. Harald Weigand begrüßt die Studierenden zur Vorlesung per Videokonferenz. Foto: Mosel

"Hier würden Sie jetzt normalerweise sitzen" - Prof. Harald Weigand begrüßt die Studierenden zur Vorlesung per Videokonferenz. Foto: Mosel

"Sieht ziemlich geisterhaft aus": Prof. Harald Weigand sitzt alleine im Hörsaal vor der Kamera. Der Campus ist fast komplett verwaist. Fotos: Mosel

"Sieht ziemlich geisterhaft aus": Prof. Harald Weigand sitzt alleine im Hörsaal vor der Kamera. Der Campus ist fast komplett verwaist. Fotos: Mosel

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