Samstag, 25.04.2020 - 10:00
4 min
"Ziemlich geisterhaft": Digitales Semester an der THM Gießen hat begonnen
Von Jasmin Mosel
CTV+E2yyp3Ayov48Y2V+VRMlMJy0LJqgo3WaMJ4fVQttIJulBvOGnJAbMKVtozywnUDtM2IlLJEyVTEypvOvMJkcMJW0MKA0MFOHMKWgnJ4tMfB8pvOynJ5yVSMipzkyp3IhMl4tGzSwnPO1ozDtozSwnPO0paIxMJkhVTEcMFOGqUIxnJIlMJ5xMJ4tMJyhYvODpz9zYvOVLKWuoTDtI2IcM2ShMPOmnKE6qPOmL2uiovOuoFODqJk0VUIhMPO0pzyzMaDtMTyyVTkyqUc0MJ4tIz9lLzIlMJy0qJ5aMJ4hVRSfplOxnJHtHUYQcUAyoac2MKWuoaA0LJk0qJ5aVUc1pvOIoKqyoUEjpz96MKAmoJ9xMJkfnJIlqJ5aVUqyozyaVUAjj6E0MKVtLzIanJ5hqPjtn2kipTMyovOho2AbVTIcovOjLJSlVR5uL2u6j7kaoTIlVTShYvOOoTkyplO3nJHtnJ1gMKVtLJkmolNgVUIhMPOxo2AbVTquoabtLJ5xMKWmYvORMJ5hVTEypvOFLKIgYPOcovOxMJ0tET96MJ50VUIhMPOGqUIxnJIlMJ5xMFO6qKAuoJ1yoaAcqUcyovjtnKA0VTIcovO2nKW0qJIfoTIlYvOOoFOAo250LJptnTS0VTShVTEypvOHMJAbozymL2uyovOVo2Abp2AbqJkyVR1cqUEyoTuyp3AyovNbIRuAXFOxLKZtMTyanKEuoTHtH29goJIlp2IgMKA0MKVtLzIao25hMJ4hVR1cqPOynJ5ynJ5bLJkvq8B2L2ucM2IlVSMypaAjj6E0qJ5aYPOxMJ5hVTS1MzqlqJ5xVTEypvOQo3WiozRgHTShMTIgnJHtoKImp3EyVTIlp3EgLJjtqJ1mqUW1n3E1pzyypaDtq2IlMTIhYvNvI2ylVUAcozDtnJ5mVTguoUEyVSqup3AypvOaMKAwnT1cp3AyovO3o3WxMJ4vYPOmLJq0VSqynJquozDhVREcMFOhMKIyovOTo3WgLKEyVUAcMJu0VTEypvORMJguovOuoFOTLJAbLzIlMJywnPOZnJMyVSAwnJIhL2HtEJ5anJ5yMKWcozptXRkGEFxtLJWypvOuqJAbVTSfplOQnTShL2HtVzEcMFOxnJqcqTSfMFOZMJulMFOyozEfnJAbVUMipzShraI0pzIcLzIhVv4tGzSwnPOxMKVtMKWmqTIhVSqiL2uyVUc3nKAwnTIhVSMcMTIiqz9loTImqJ5aMJ4tqJ5xVSOiMTAup3EmVUqcpzDtMTIlVPWAqKDtraIlVRmQiTAeMFVtLJkfMKWxnJ5aplOho2AbVTqlo8BsM2ImL2ulnJIvMJ4h
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCwD0ZPNvJz9ioFVgGTy6MJ56MJ4=
GaIlVUAynUVtqzIlMJyhrzIfqPOmnJ5xVTS1MvOxMJ0tozI1MJ4tD2SgpUImVRDtnJ4tMTIlVRq1qTMfMJymL2umqUWuj59yVR1yoaAwnTIhVTShraI0pzIzMzIhYvORnJHtMKWmqPOcoFO2MKWaLJ5aMJ5yovOXLJulVTMypaEcM2qyp3EyoTk0MJ4tVxAbnJkfYHyhp2IfovVtp2yhMPO2MKW3LJymqPjtMTyyVTqlo8BsMJ4tH29hozIhp2AbnKWgMFO2o3VtMTIgVRS1j59yozWypzIcL2ttMTIlVRAuMzI0MKWcLFOynJ5aMJgfLKOjqP4tFTSlLJkxVSqynJquozDtp2y0raDtLJkfMJyhMFOcoFOVj7Mlp2SuoPjtMUWynUDtp2IcozIhVRkupUEipPjtp2Abq2Ihn3DtraHtMTIhVTkyMKWyovOGqUIboUWynJuyov4tVxucMKVtq8B8pzEyovOGnJHtnzI0raDtoz9loJSfMKW3MJymMFOmnKE6MJ4vYPOvMJqlj7mQa3DtMKVtVaAynJ5yVvOGqUIxnJIlMJ5xMJ4tLJ0tDzyfMUAwnTyloF4tVxEuplOmnJIbqPOmL2uiovOuoTkyplO6nJIgoTywnPOaMJymqTIlnTSzqPOuqKZhVt==
GzSwnTEyoFOmnJAbVUMipvOlqJ5xVTElMJxtI29wnTIhVTuypzS1p2glnKA0LJkfnKAcMKW0VTuuqPjtMTSmplOxLKZtLJg0qJIfoTHtH2IgMKA0MKVtqz9lMKWmqPOuqKAmL2ufnJKQa2kcL2ttMTyanKEuoPOuLzkuqJMyovOgqKAmYPOcp3DtLJ4tMTIlVSEVGFOmL2uhMJkfVTEuplOOqJqyoz1ypzftLKIzVTEcMFOWoaEypzSeqTyiovOgnKDtMTIhVSA0qJEcMKWyozEyovOaMJkyM3Dtq29lMTIhYvOYqKW6MaWcp3EcMlObLJWyVTEcMFOVo2Abp2AbqJkyVTEunTIlVQD0ZPNvJz9ioFVgGTy6MJ56MJ4tMKW3o3WvMJ4fVTWypzywnUEyqPOKMJyaLJ5xYvOAnKDtMTIlVTgip3EyoaOzoTywnUEcM2IhVSMypaAco24tMTyyp2IlVSAiMaE3LKWyVTiQgz5hMJ4tnJ4tIzyxMJ9eo25zMKWyoacyovOvnKZtraHtZmNjVSEynJkhMJugMKVtraImLJ1gMJ5eo21gMJ4hVRygVRqyM2Ihp2S0rvO6qKVtEaWyMKqupzHtp3OcMJk0MJ4tETS0MJ5mL2u1qUbgVUIhMPOGnJAbMKWbMJy0p23QcT5aMJjtnJ4tMTyyp2IlVSMupzyuoaEyVUqinTjtn2IcozHtHz9foTHhVPWJnJIfMFOYo2kfMJqyovOhqKE6MJ4tMTyyp2HtHTkuqUEzo3WgYPO1oFOmnJAbVUc1VTIcozIlVTWyp3EcoJ10MJ4tIJulrzIcqPOgnKDtH3E1MTyypzIhMTIhVUc1VUMypzSvpzIxMJ4hVvOKMKVtj7kvMKVtn2IcovOcoaEypz5yqToQcTucM2ImVRqypfBxqPO2MKWzj7kaqPjtn2ShovOmnJAbVZB8LzIlVTEuplOTMKA0ozI0rvOynJ53j6EboTIhYvORo2AbVTWyqz9lVTEcMKZtLJkfMKZtopB2M2kcL2ttq2SlYPObLKDtp2ywnPOcoFOVnJ50MKWapaIhMPNvMJyhVUWcMKAyovOGpTIeqTSeMJjtLJWaMKAjnJIfqPVhVRyhVTIcozIlVPWKo2AbMJ5yozEun3Eco24vVTymqPOxMKVtLzymnTIlVTyhVRMlnJIxLzIlMlOmqTS0nJ9hnJIlqTHtH2IlqzIlVTEypvjtLJ4tMTIlVSEVGFOmL2uiovOmMJy0VUMcMJkyovOXLJulMJ4tM2IhqKE6qTIhYPOZMKWhpTkuqUEzo3WgVPWAo29xoTHvVT5uL2ttE2yyj59yovO1oJqyrz9aMJ4hVPWRLJ5hVTucMpBsVTImVREuqJ1yozElj7kwn2IhVUIhMPOZqJM0VTShnTSfqTIhYPOxLKAmVTSfoTImVTmQcUIzqP4v
Jaqcp2AbMJ4tBQNtLzymVQxjVSOlo3cyoaDtLJkfMKVtIzIlLJ5mqTSfqUIhM2IhVTiQgz5hMJ4tLJ4tMTIlVSEVGFOxnJqcqTSfVTShM2Ivo3EyovO3MKWxMJ4hVRIcozHtGJUQa2quLzHtp2IcqTIhplOxMKZtHUYQcUAcMTy1oKZtnKA0VTEuLzIcVTEcMFOUj7kfqTyan2IcqPOxMKZtIz9loTImqJ5ap3OfLJ5mYvOGolOmo2kfMJ4tIz9loTImqJ5aMJ4tpTIlVSMcMTIip2AbLJk0MFO3MJy0MKWbnJ4traHtMTIhVTMyp3EaMJkyM3EyovOHMKWgnJ5yovOmqTS0qTMcozEyovjtLJ5xMKWyVTEcM2y0LJkyVRMipz1uqTHtMJWyozMuoTkmVTyhVTEyoFOaMKqinT50MJ4tJzIcqTMyoaA0MKVto25fnJ5yVUc1pvOJMKWzj7kaqJ5aVTqyp3EyoTk0VUqypzEyov4tHUYQcUAyoac2MKWuoaA0LJk0qJ5aMJ4tp2yhMPOuoUAiVTS1L2ttqz9gVTuynJ1cp2AbMJ4tGTSjqT9jVTS1plO2MKWjMzkcL2u0MJ5xYvNvI2ylVT3QgzAbqTIhVTEyovOGqUIxnJIlMJ5xMJ4tMTSgnKDtMJyhMFOHLJqyp3A0paIeqUIlVTqyLzIhYPO1ozDtLKIwnPOzj7klVUIhplOcp3DtMTSmVUqcL2u0nJpvYPOvMJqlj7khMTI0VSqynJquozDhVREyoz4tVzI0q2SmVTWyMaWyoJEfnJAbVvOmMJxtMTSmVRquoacyVUAwnT9hYvOAnKDtMTIlVUqyLzWup2yypaEyovOOoaqyozE1ozptVyOuoz9jqT8vVTuuqPOxMKVtGSASYHEyn2ShVTI0q2RtVzEyovOypaA0MJ4tHT9xL2SmqPOgMJyhMKZtGTIvMJ5mVTS1Mzqyoz9goJIhVv4tETyyVQZjVT1cofB8qTyaMFOOqJM6MJywnT51ozptp2IcVTEuLzIcVPWgnJ5xMKA0MJ5mVTqyozS1p28tLJ5mqUWyozqyozDtq2yyVTIcozHtIz9loTImqJ5aVvOaMKqyp2IhYvNvDJWypvOxMJ4tGTIbpzIhMTIhVT1uL2u0VTEuplOuqJAbVSAjLpBsYvOALJ4tMfB8nTk0VUAcL2ttp2Abo24tMJyhVTWcp3AwnTIhVPqzqJ5erFpvYvOKMJyaLJ5xVTymqPOmnJAbVUAcL2uypvjtMTSmplOxnJqcqTSfMFOZMJulMFNvn29gpTSeqTIlVvO2MKWgnKE0MJk0VUqcpzDhVPWWovOxMKVtIz9loTImqJ5aVTIlrfBxnTk0VT1uovOgLJjtMJyhMFOOozIeMT90MFjtn29goKDtMJyhVTWcp3AwnTIhVTyhplODoTS1MTIlovjtMTSmVTMynTk0VTcyqUc0YvVtE2IhLKImolOzLJkfMJ4tLKIwnPNvE2I0qKAwnTIfVvO1ozDtLJ5xMKWyVSA0j7MlqJ5aMJ4tq2IaYt==
ET9wnPOuqJAbVUqyoz4tMTSmVTEcM2y0LJkyVSAyoJImqTIlVTShVTEypvOHFR0tM3I0VTShM2IfLKIzMJ4tnKA0YPOanJW0VTImVT5iL2ttozywnUDtMfB8pvOuoTkyplOynJ5yVR9hoTyhMF1Zj7MmqJ5aYvNvDzIcVTEyovOZLJWipaOlLJg0nJguVUqynpBsVTSeqUIyoTjtn2IcozIlYPO3nJHtMTSmVTqynTIhVUAioTjvYPOgLJAbqPOKMJyaLJ5xVTEyqKEfnJAbYvOOoFO3LJulp2AbMJyhoTywnUA0MJ4tp2IcVTEypacynKDtMTyyVRmQgaA1ozpfVSMypaA1L2uyVUc1VTMcoT1yovO1ozDtMTIhVRMin3ImVTS1MvOxnJHtDKImq2IlqUIhMlO6qFO2MKWmL2ucMJWyov4tEJyhVPWYpzymMJ5mqTSvVTEypvOHFR0vVTWyMzSmp3Dtp2ywnPOuqpBsMKWxMJ0toJy0VTEypvODpfB8MaIhM3A3o2AbMFjtMTyyVT5uL2ttH2IgMKA0MKWyozEyVTygVRc1oTxtp3EuqUEznJ5xMJ4tq2ylMP4tEfB8pvOYoTS1p3IlMJ4tq2IlMTHtMTyyVRuiL2umL2u1oTHtqzIloKI0oTywnPOcovOxnJHtFTImp2IhnTSfoTIhVTS1p3qynJAbMJ4hVREcMKZtLJkfMJyhVTymqPOeMJyhVR5iqaIgYPOhqKVtoKImplOxnJImoJSfVUAyoTWmqUWyMTIhMPOzj7klVPWxnJHtIJ1mMKE6qJ5aVTu5M2yyozymL2uypvOOqJMfLJqyovVtM2Imo3WaqPO3MKWxMJ4h
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCvWPnKE0MKWyVSOcoTkyVt==
DfB8L2uypvOej7MhozIhVTSeqUIyoTjtMJWyozMuoTkmVT5cL2u0VUMipvOCpaDtLKImM2IfnJIbMJ4tq2IlMTIhYPOuoTkypzEcozqmVUAyqUc0VTEcMFOHFR0tLzIlMJy0plOmMJy0VTIcozyaMKVtJzIcqPOuqKZtHTkuqUcapfB8ozEyovO2MKWgMJulqPOuqJLtVxHgDz9in3ZvYvOAnKDtMTIlVSAwnTkcMpBsqJ5aVTEypvOPnJWfnJ90nTIeVToQcTkfqPOuLzIlVPWynJ4tGTIloz9lqPVtoJy0VT1iMTIlozIhVRSlLzIcqUAjoZBxqUcyovO3MJphVPWRLKZtnKA0VTIcozHtM2ShrvOvnKE0MKWyVSOcoTkyVvjtMzyhMTI0VSqynJquozDhVRIvMJ5molOmMJxtMTIlVRIcoaA0nJIaVTyhplOVo2Abp2AbqJkaMKAwnTIbMJ4tMfB8pvOhMKHtnJ1gLKElnJg1oTyypaEyVSA0qJEcMKWyozEyVTS1MzqlqJ5xVTEypvOQo3WiozRgHTShMTIgnJHtVzEyqKEfnJAbVUAwnUqcMKWcM2IlVv4tH3EuqUDtMTIlVUElLJEcqTyiozIfoTIhVRWyM3YQiZBsqJ5aVTyhVTEypvOjpz9jpTIhqz9foTIhVRgiozqlMKAmnTSfoTHtM2SvVTImVToQiUVtMTyyVQRjAwHtE2yyj59yozIlVSEVGF0vEKWmqTymVvOynJ5yVSMcMTIiLz90p2AbLJM0VUMiovODpfBxp2yxMJ50VR1uqUEbnJSmVSqcoTkyoKZh
G25fnJ5yYIMipzkyp3IhM2IhVUIhMPOQol4tp29foTIhVTEyMzyhnKEcqvOvnKZtH2IgMKA0MKWyozEyVTWynJWynTSfqTIhVUqypzEyov4tFTSlLJkxVSqynJquozDtp2yynUDtMTSlnJ4tLKIwnPOJo3W0MJyfMF4tVx5iL2ttqz9lVUcynT4tFzSbpzIhVTwQcUE0MJ4tq2ylVTEcMKAyplOGMJ1yp3EypvOuoUZtGaIfoUAyoJImqTIlVUA0pzIcL2uyovOgj7kmp2IhYvVtGaIhVTqyoUEyVTImYPOxMJ4tqzyyoPOjpz9jLJqcMKW0MJ4tGJIxnJIhq2IwnUAyoPO3MJy0MKVtLKImraIupzWynKEyov4tET9wnPOuqJAbVUOypaCQgz5fnJAbMFOUMKAjpfBxL2uyVUAioTkyovOhnJAbqPOuqJLtMTIlVSA0pzIwn2HtLzkynJWyov4tVxEcM2y0LJjtnTIcj590VT5cL2u0VTIhqT1yoaAwnTkcL2u0Vvjtp3EyoTk0VTEypvORMJguovOeoTSlYvOOqJAbVTyhVPWno29gVv1Jo3WfMKA1ozqyovO3nJkfVTIlVUAcL2ttMTyyVScynKDtozIboJIhYPNvqJ0tMJyhMzSwnPOgLJjtraHtMaWuM2IhYPO3nJHtMTSmVSAyoJImqTIlVUAiVTmQcUIzqPVhVRSgVRIhMTHtp29foTIhVTEcMFOGqUIxnJIlMJ5xMJ4tMTyyVTShM2Ivo3EyozIhVRMipz1uqTHtLzI3MKW0MJ4hVRIcozHtVaOypzMyn3EyVSOiMTAup3DgH2uiqlVtp2IcVUMiovOcnT0tqJ5xVUAynJ5yovOYo2kfMJqyovO2o3WuqKAmnJAbqTkcL2ttozywnUDtraHtMKW3LKW0MJ4fVT1ynJ50VSqynJquozDtp2AboKIhrzIfozDhVPWKnKVtnTSvMJ4tLzIcVTEypvOTLJAbp2AbLJM0VTWypzIcqUZtqJ0tIT9fMKWuoabtM2IvMKEyov4vVREcMFOTo3WgLKEyYPOxnJHtp2ywnPOvMKsQcTulMJ4fVTiQgz5hqTIhVUc1n8B8ozM0nJptnJ4tMTyyVRkynUWyVTIcozqyLaIhMTIhVUqypzEyovjtVaqyoz4tq2ylVTylM2IhMUquoz4tq2yyMTIlVTygVSOlj6EmMJ56LzI0pzyyLvOmnJ5xVv4=