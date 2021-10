ZMI feiert 20-jähriges Bestehen

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Rückblick, Bestandsaufnahme und Ausblick: Das Zentrum für Medien und Interaktivität (ZMI) wird 20 Jahre alt – und die Mitglieder des ZMI der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) freuen sich darauf, das Jubiläum mit der Öffentlichkeit zu feiern. Alle interessierten Gäste sind vom 1. bis 5. November zu einer – pandemiebedingt – digitalen Aktions- und Jubiläumswoche eingeladen. Für die Teilnahme ist in der Regel keine gesonderte Anmeldung notwendig. Mehr Informationen zum Jubiläumsprogramm und den einzelnen Veranstaltungen finden sich auf der ZMI-Homepage.

Die ZMI-Jubiläumswoche startet am Montag um 18 Uhr mit einer Debatte der Sektion „Medien und Gender“ zum Thema „Resisting Hypervisibility through Body Neutrality?“, bei der die Wiener Kulturwissenschaftlerin Dr. Elisabeth Lechner zu Gast sein wird. Die Veranstaltung findet auf Englisch statt.

Am Dienstag stehen gleich zwei Veranstaltungen im Kalender: Um 18 Uhr regt eine interaktive Podiumsdiskussion der Sektion „Educational Linguistics“ zum Thema „Normal, Normalität, Norm? Zwischen sprachlicher Vielfalt und Norm in der Schule“ zur Auseinandersetzung an. Um 19.30 Uhr geht es mit einem Roundtable der Sektion „Kunst und Medien“ über „Mediale Rekonfiguration nicht unbedingt interaktiver Medien: Comic und Theater“ weiter.

Am Mittwoch um 18 Uhr stellt die Sektion „Macht – Medium – Gesellschaft“ „Bilder der Pandemie“ in den Mittelpunkt. Diskutiert werden Fragen nach der Visualisierung eines kaum sichtbaren Phänomens: Es geht um Viren. An vier Kurzvorträge schließt sich eine Diskussion an.

Am Donnerstag um 18 Uhr steht dann das ZMI selbst im Vordergrund: Die beiden Gründungsmitglieder und ehemaligen geschäftsführenden Direktoren, Prof. Claus Leggewie, heute Inhaber der Ludwig-Börne-Professur der JLU, und Prof. Henning Lobin, Leiter des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim, unterhalten sich im digitalen Tischgespräch „Digitale Transformationen. 20 Jahre Medien und Interaktivität“ mit den beiden geschäftsführenden Direktorinnen des ZMI, Prof. Katrin Lehnen und Prof. Greta Olson.

Den Abschluss der Aktionswoche bilden am Freitag um 19 Uhr eine Lesung und ein Interview mit Laila Stieler, eine der renommiertesten Drehbuchautorinnen des deutschen Films.