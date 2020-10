ZMI veranstaltet virtuelle Aktionswoche

Jetzt teilen:

GIESSEN - Welche Folgen haben aktuelle politische Ereignisse wie die bevorstehende Präsidentenwahl in den USA, digitale Entwicklungen und die fortschreitende "Pandemisierung" des Alltags? Dies wird in der virtuellen Aktionswoche "Digitaler Habitus" des Zentrums für Medien und Interaktivität (ZMI) der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) vom 2. bis 6. November diskutiert.

"Die Aktionswoche bietet jeden Tag unterschiedliche Formate der Präsentation, Reflexion und Diskussion von Themen, die uns durch die politischen und pandemischen Ereignisse der vergangenen Wochen und Monate beschäftigen und über die wir mit Angehörigen der JLU und der interessierten Öffentlichkeit diskutieren möchten", so Prof. Dorothée de Nève (Institut für Politikwissenschaft der JLU), die die Aktionswoche gemeinsam mit Prof. Katrin Lehnen (Institut für Germanistik der JLU) konzipiert und organisiert hat. Neben Diskussionsrunden finden Lesungen, Vorträge und tägliche "Lunch Lectures" statt. Auch dabei geht es um Tendenzen, Veränderungen und neuartige Denk-, Arbeits- und Lebensformen, die mit der weitreichenden Digitalisierung und "Pandemisierung" unseres Alltags entstanden sind.

Das ZMI lädt Interessierte ein, in der ersten Vorlesungswoche an den vielfältigen Veranstaltungen der Aktionswoche teilzuhaben: Vor und nach der US-Präsidentenwahl am 3. November finden Diskussionsrunden im Livestream statt, an denen Experten mit unterschiedlichem Hintergrund und teils US-amerikanischer Herkunft teilnehmen. Die Teilnehmer können aber auch mit dem JLU-Präsidenten Joybrato Mukherjee die Folgen der Corona-Pandemie für die Wissenschaft und mit dem JLU-Vizepräsidenten Peter Kämpfer die spezifischen Herausforderungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs erörtern. Es gibt "Lunch Lectures" und Lesungen zur Geschichte der politischen Lüge, zur Incel-Bewegung, zu digitalen Emotionskulturen sowie ein virtuelles Podium zu Potenzialen und Grenzen digitaler Auslandserfahrungen von Studierenden.